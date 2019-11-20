BTB Bank расширил число членов правления

БАКУ/Trend/ - Совет директоров BTB Bank-а расширил число членов правления до шести человек.

Новым членом правления был назначен директор департамента корпоративного развития Рауф Гурбанов.

Также в банке осуществлены новые назначения в рамках реализации стратегии развития банка на 2019-2021 годы. В частности, заместителем председателя правления был назначен Ровшан Фархад-Заде.

Текущий состав правления банка BTB Bank-а выглядит следующим образом:

Эмиль Рзаев - председатель;

Руфат Аббасов - заместитель председателя правления;

Ровшан Фархад-заде - заместитель председателя правления;

Вусал Шахвердиев - член правления;

Рауф Гурбанов - член правления.

Председатель правления Банка Эмиль Рзаев прокомментировал изменения, внесенные в состав правление: "BTB Bank, как иновационный банк с новой стратегией развития, стремится укрепить устойчивую рыночную позицию в финансовом секторе. Уверен, что в рамках трехлетней стратегии развития банк будет поддерживать устойчивые темпы роста в финансовом секторе, увеличивая уровень цифровизации, расширяя сеть услуг и оптимизируя бизнес-процессы, в том числе предлагая инновационные решения в отношении обслуживания клиентов и создания новых продуктов".

BTB Bank был создан в 2010 году и в настоящее время имеет 17 пунктов обслуживания.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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