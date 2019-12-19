VTB берет курс на цифровизацию

19 декабря 2019 12:20 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Председатель правления банка VTB-Азербайджан Евгений Кирин раскрыл детали о главных векторах стратегии банка на 2019-2022 годы на пресс-конференции в Баку.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на слова Кирина, главная цель стратегии дочернего банка VTB в Азербайджане - создание сбалансированной и устойчивой бизнес-модели, в рамках которой во внимании банка находится самофондирование банка и снижение доли иностранной валюты в средствах клиентов с 43 до 19 процентов.

Второй важной целью банка является цифровизация - в частности, приоритетным является обеспечение полного доступа продуктов как частным, так и корпоративным клиентам, обеспечение стопроцентной доли операций физических лиц и 85-процентной доли продаж МСБ в цифровых каналах. Также ключевыми целями российского банка в Азербайджане в направлении цифровизации является запуск цифрового банка на базе мессенджера с фокусом на кредитные продукты, внедрение кредитного конвейера а также роботизация операций, внедрение безбумажного оборота документов и внутренних процессов.

Также, Кирин, в качестве стратегических инициатив, отметил расширение функционала международных платежей и переводов, повышение проникновения продуктов в клиентскую базу.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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