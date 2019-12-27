Межбанк Азербайджана внедряет новый стандарт международных платежей

27 декабря 2019 13:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международный Банк Азербайджана присоединился к новому стандарту - SWIFT gpi, используемому SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей) в глобальных трансакциях.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу банка, данная система позволяет контролировать платежи индивидуальных и корпоративных клиентов на всех этапах международных переводов, шаг за шагом отслеживая процесс их исполнения. Это обеспечивает полную безопасность, оперативность и прозрачность платежей.

Генеральный директор Международного Банка Азербайджана Фуад Исламов отметил, что это нововведение предоставит новые возможности клиентам, осуществляющим международные денежные переводы.

«Клиентам больше не нужно тратить лишние деньги и время на получение информации о процессе своих переводов. Система SWIFT gpi является современным банковским решением и облегчает международные расчеты для наших клиентов. В ближайшее время клиенты Международного Банка Азербайджана смогут воспользоваться новыми возможностями данной системы» - сказал Исламов.

Отметим, что Международный банк Азербайджана действует с 1992 года и является одним из двух государственных банков страны. Также банк находится на стадии оздоровления с июля 2015 года, что связано с подготовкой к приватизации принадлежащих государству акций банка.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор:)

Twitter: @eldarjanashvili

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