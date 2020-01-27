В Узбекистане растет среднемесячная заработная плата

27 января 2020 13:16 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Узбекистанская компания SamAuto запустила продажу новой линейки пикапов
Транспорт 12:11
Центр экономических исследований Узбекистана и EIAS обсудили будущие проекты
Финансы 11:21
Государственный секретарь США посетит Ташкент
Узбекистан 10:24
В Каракалпакстане приступило к работе узбекско-американское предприятие
Бизнес 25 января 16:03
Узбекский "Нефтегазинвест" объявляет тендер на закупку контроллера
Тендеры 25 января 15:49
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
Бизнес 25 января 15:44
Лента новостей
AZAL о причине приостановки в феврале рейсов Баку-Пекин-Баку
Транспорт 13:33
В прошлом году в Турции зарегистрировано около тысячи иранских компаний
Бизнес 13:33
Иранская нефтяная компания Парс наращивает объём хранилищ газоконденсата
Энергетика 13:29
Малайзия не будет пускать в страну граждан КНР из Уханя из-за вспышки пневмонии
Другие страны 13:24
Китай приостановил отправку за рубеж групп туристов из-за коронавируса
Китай 13:17
S&P прогонозирует рост ВВП Азербайджана
Финансы 13:13
Все началось с "Волшебного халата" – В Баку ярко отметили 70-летие Алмаз Мустафаевой (ФОТО)
Культура 13:10
Крупная коммуникационная компания поможет в налаживании спутниковой связи в Казахстане
ИКТ 13:06
Транспортировка нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск в текущем году не осуществлялась
Энергетика 13:05