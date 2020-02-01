В Азербайджане вырос объем депозитов физических лиц

БАКУ /Trend/ - Общий объем депозитов в Азербайджане за декабрь 2019 года составил 24,746 миллиарда манатов, что на 11,6 процента больше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Центрального банка Азербайджана.

Объем депозитов нефинансовых организаций увеличился на 16,9 процента по сравнению с декабрем 2018 года, составив 14,381 миллиарда манатов.

Что касается объема депозитов физических лиц, то и здесь наблюдается рост - на три процента, до 8,64 миллиарда манатов.

По итогам декабря 2019 года, депозиты в иностранной валюте составили 15,09 миллиарда манатов, увеличившись на 5,3 процента относительно аналогичного периода 2018 года.

Наблюдается значительный рост вкладов в национальной валюте, которые выросли на 21,5 процента по сравнению с декабрем 2018 года, достигнув 9,655 миллиарда манатов.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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