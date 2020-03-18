Нацбанк Грузии планирует провести очередную валютную интервенцию

БАКУ/Trend/ - 19 марта Национальный банк Грузии (НБГ) продаст 40 миллионов долларов США на валютном аукционе, сообщает Trend со ссылкой на НБГ.

Напомним, что на прошлой неделе с целью остановить обесценивание национальной валюты, Нацбанк Грузии осуществил первую в этом году интервенцию и продал на валютном аукционе 20 миллионов долларов из собственных резервов.

За последние 10 рабочих дней лари по отношению к доллару обесценился на 11 процентов, а по отношению к евро – на 9,7 процента.

Отметим, что НБГ принял решение оставить ставку рефинансирования без изменений – на уровне 9 процентов.

По информации НБГ, по прогнозам, озвученным на прошлом заседании Комитета, ожидалось, что темпы инфляции начнут снижаться с начала текущего года и к его окончанию приблизятся к целевому показателю. Данная оценка предусматривала сохранение жесткой монетарной политики в течение определенного периода.

Однако на фоне пандемии коронавируса и резкого падения цен на нефть экономическая неопределенность значительно возросла. Ожидается, что темпы экономического роста замедлятся как в Грузии, так и у ее стран-торговых партнеров.

На этом этапе Нацбанк Грузии посчитал целесообразным оставить ставку неизменной и больше не ужесточать монетарную политику.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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