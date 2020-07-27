Евро продолжает дорожать к манату
БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 27 июля установлен на уровне 1,7 и 1,9898 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:
|
Курсы валют
|
27.07.20
|
Разница за сутки
|
Разница за месяц
|
Разница за год
|
1 доллар США
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
1,9898
|
0,0182
|
0,0773
|
0,0947
|
1 российский рубль
|
0,0237
|
-0,0001
|
-0,0007
|
-0,0032
|
1 турецкая лира
|
0,2483
|
-0,0002
|
0,0003
|
-0,0498
|
1 австралийский доллар
|
1,2127
|
0,0085
|
0,0456
|
0,0321
|
1 аргентинский песо
|
0,0236
|
-0,0001
|
-0,0007
|
-0,0156
|
1 белорусский рубль
|
0,7114
|
-0,0011
|
-0,0051
|
-0,1270
|
1 бразильский реал
|
0,3249
|
-0,0012
|
0,0069
|
-0,1249
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1026
|
0,0008
|
0,0051
|
-0,0180
|
100 южнокорейских вон
|
0,1421
|
0,0007
|
0,0012
|
-0,0015
|
1 чешская крона
|
0,0758
|
0,0009
|
0,0043
|
0,0016
|
100 чилийских песо
|
0,2191
|
-0,0024
|
0,0116
|
-0,0251
|
1 китайский юань
|
0,2428
|
0,0006
|
0,0026
|
-0,0043
|
1 датская крона
|
0,2673
|
0,0024
|
0,0107
|
0,0135
|
1 грузинский лари
|
0,5537
|
0,0010
|
-0,0026
|
-0,0299
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0
|
0
|
0,0018
|
1 индийская рупия
|
0,0228
|
0,0001
|
0,0004
|
-0,0018
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,1823
|
0,0179
|
0,0716
|
0,0662
|
100 индонезийских рупий
|
0,0117
|
0
|
-0,0003
|
-0,0004
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1935
|
0,0018
|
0,0122
|
0,0136
|
1 швейцарский франк
|
1,8528
|
0,0147
|
0,0611
|
0,1373
|
1 израильский шекель
|
0,4994
|
0,0015
|
0,0061
|
0,0176
|
1 канадский доллар
|
1,2703
|
0,0036
|
0,0242
|
-0,0212
|
1 кувейтский динар
|
5,551
|
0,0061
|
0,0268
|
-0,0329
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0
|
-0,0001
|
-0,0003
|
1 киргизский сом
|
0,022
|
0
|
-0,0006
|
-0,0023
|
100 ливанских фунтов
|
0,1134
|
0,0007
|
0,0016
|
0,0010
|
1 малайзийский ринггит
|
0,3999
|
0,0012
|
0,0027
|
-0,0127
|
1 мексиканский песо
|
0,0765
|
0,0010
|
0,0021
|
-0,0128
|
1 молдавская лея
|
0,1014
|
0,0005
|
0,0031
|
0,0049
|
1 египетский фунт
|
0,1063
|
0
|
0,0011
|
0,0037
|
1 норвежская крона
|
0,1871
|
0,0030
|
0,0118
|
-0,0088
|
100 узбекских сомов
|
0,0166
|
-0,0001
|
-0,0001
|
-0,0031
|
1 польский злотый
|
0,452
|
0,0048
|
0,0231
|
0,0069
|
1 сингапурский доллар
|
1,232
|
0,0054
|
0,0110
|
-0,0105
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0
|
0,0002
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,3743
|
0,0009
|
0,0291
|
0,0304
|
1 тайваньский доллар
|
0,0578
|
0,0001
|
0,0002
|
0,0031
|
1 таджикский сомони
|
0,1649
|
0
|
0
|
-0,0152
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0611
|
-0,0002
|
-0,0027
|
-0,0059
|
100 японских иен
|
1,6099
|
0,0124
|
0,0233
|
0,0449
|
1 новозеландский доллар
|
1,1347
|
0,0087
|
0,0436
|
0,0033
(Автор: Эльдар Джанашвили)
Twitter: @eldarjanashvili