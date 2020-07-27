Евро продолжает дорожать к манату

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 27 июля установлен на уровне 1,7 и 1,9898 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют 27.07.20 Разница за сутки Разница за месяц Разница за год 1 доллар США 1,7 0 0 0 1 евро 1,9898 0,0182 0,0773 0,0947 1 российский рубль 0,0237 -0,0001 -0,0007 -0,0032 1 турецкая лира 0,2483 -0,0002 0,0003 -0,0498 1 австралийский доллар 1,2127 0,0085 0,0456 0,0321 1 аргентинский песо 0,0236 -0,0001 -0,0007 -0,0156 1 белорусский рубль 0,7114 -0,0011 -0,0051 -0,1270 1 бразильский реал 0,3249 -0,0012 0,0069 -0,1249 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1026 0,0008 0,0051 -0,0180 100 южнокорейских вон 0,1421 0,0007 0,0012 -0,0015 1 чешская крона 0,0758 0,0009 0,0043 0,0016 100 чилийских песо 0,2191 -0,0024 0,0116 -0,0251 1 китайский юань 0,2428 0,0006 0,0026 -0,0043 1 датская крона 0,2673 0,0024 0,0107 0,0135 1 грузинский лари 0,5537 0,0010 -0,0026 -0,0299 1 гонконгский доллар 0,2193 0 0 0,0018 1 индийская рупия 0,0228 0,0001 0,0004 -0,0018 1 британский фунт стерлингов 2,1823 0,0179 0,0716 0,0662 100 индонезийских рупий 0,0117 0 -0,0003 -0,0004 100 иранских риалов 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1935 0,0018 0,0122 0,0136 1 швейцарский франк 1,8528 0,0147 0,0611 0,1373 1 израильский шекель 0,4994 0,0015 0,0061 0,0176 1 канадский доллар 1,2703 0,0036 0,0242 -0,0212 1 кувейтский динар 5,551 0,0061 0,0268 -0,0329 1 казахский тенге 0,0041 0 -0,0001 -0,0003 1 киргизский сом 0,022 0 -0,0006 -0,0023 100 ливанских фунтов 0,1134 0,0007 0,0016 0,0010 1 малайзийский ринггит 0,3999 0,0012 0,0027 -0,0127 1 мексиканский песо 0,0765 0,0010 0,0021 -0,0128 1 молдавская лея 0,1014 0,0005 0,0031 0,0049 1 египетский фунт 0,1063 0 0,0011 0,0037 1 норвежская крона 0,1871 0,0030 0,0118 -0,0088 100 узбекских сомов 0,0166 -0,0001 -0,0001 -0,0031 1 польский злотый 0,452 0,0048 0,0231 0,0069 1 сингапурский доллар 1,232 0,0054 0,0110 -0,0105 1 саудовский риал 0,4533 0 0,0002 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,3743 0,0009 0,0291 0,0304 1 тайваньский доллар 0,0578 0,0001 0,0002 0,0031 1 таджикский сомони 0,1649 0 0 -0,0152 1 новый туркменский манат 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0611 -0,0002 -0,0027 -0,0059 100 японских иен 1,6099 0,0124 0,0233 0,0449 1 новозеландский доллар 1,1347 0,0087 0,0436 0,0033

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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