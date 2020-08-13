Евро снова поднялся выше 2 манатов

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 13 августа установлен на уровне 1,7 и 2,0061 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют 13.08.20 Разница за сутки Разница за месяц Разница за год 1 доллар США 1,7 0 0 0 1 евро 2,0061 0,0146 0,0813 0,1029 1 российский рубль 0,0231 0 -0,0009 -0,0030 1 турецкая лира 0,232 -0,0032 -0,0157 -0,0784 1 австралийский доллар 1,2177 0,0082 0,0325 0,0603 1 аргентинский песо 0,0233 0 -0,0007 -0,0143 1 белорусский рубль 0,6916 -0,0013 -0,0094 -0,1378 1 бразильский реал 0,3129 -0,0030 -0,0063 -0,1209 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,0973 0,0006 -0,0042 -0,0158 100 южнокорейских вон 0,1435 0,0003 0,0019 0,0031 1 чешская крона 0,0768 0,0007 0,0046 0,0030 100 чилийских песо 0,2145 0 0,0011 -0,0252 1 китайский юань 0,2449 0,0004 0,0020 0,0038 1 датская крона 0,2694 0,0020 0,0109 0,0144 1 грузинский лари 0,5519 -0,0011 -0,0031 -0,0268 1 гонконгский доллар 0,2193 0 0 0,0026 1 индийская рупия 0,0227 0 0,0001 -0,0014 1 британский фунт стерлингов 2,2185 0,0048 0,0676 0,1556 100 индонезийских рупий 0,0115 -0,0001 -0,0003 -0,0005 100 иранских риалов 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1959 0,0025 0,0106 0,0187 1 швейцарский франк 1,8652 0,0167 0,0566 0,1199 1 израильский шекель 0,4987 -0,0001 0,0065 0,0098 1 канадский доллар 1,2838 0,0097 0,0308 -0,0018 1 кувейтский динар 5,5584 0,0054 0,0308 -0,0300 1 казахский тенге 0,0041 0 0 -0,0003 1 киргизский сом 0,0218 -0,0001 0,0002 -0,0025 100 ливанских фунтов 0,1126 0,0005 0,0002 0,0003 1 малайзийский ринггит 0,4054 0,0005 0,0066 -0,0006 1 мексиканский песо 0,076 0,0004 0,0003 -0,0115 1 молдавская лея 0,1023 -0,0004 0,0027 0,0057 1 египетский фунт 0,1066 0,0002 0,0003 0,0039 1 норвежская крона 0,1905 0,0026 0,0099 0 100 узбекских сомов 0,0166 0 -0,0001 -0,0029 1 польский злотый 0,4556 0,0037 0,0245 0,0153 1 сингапурский доллар 1,2388 0,0023 0,0144 0,0083 1 саудовский риал 0,4533 0 0,0001 0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,3935 -0,0029 0,0472 0,0542 1 тайваньский доллар 0,0578 0,0001 0 0,0035 1 таджикский сомони 0,1648 0 -0,0001 -0,0153 1 новый туркменский манат 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0618 0,0001 -0,0010 -0,0060 100 японских иен 1,592 -0,0003 0,0014 -0,0118 1 новозеландский доллар 1,1158 0,0037 -0,0017 0,0126

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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