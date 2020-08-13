Евро снова поднялся выше 2 манатов
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 13 августа установлен на уровне 1,7 и 2,0061 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:
|
Курсы валют
|
13.08.20
|
Разница за сутки
|
Разница за месяц
|
Разница за год
|
1 доллар США
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0061
|
0,0146
|
0,0813
|
0,1029
|
1 российский рубль
|
0,0231
|
0
|
-0,0009
|
-0,0030
|
1 турецкая лира
|
0,232
|
-0,0032
|
-0,0157
|
-0,0784
|
1 австралийский доллар
|
1,2177
|
0,0082
|
0,0325
|
0,0603
|
1 аргентинский песо
|
0,0233
|
0
|
-0,0007
|
-0,0143
|
1 белорусский рубль
|
0,6916
|
-0,0013
|
-0,0094
|
-0,1378
|
1 бразильский реал
|
0,3129
|
-0,0030
|
-0,0063
|
-0,1209
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,0973
|
0,0006
|
-0,0042
|
-0,0158
|
100 южнокорейских вон
|
0,1435
|
0,0003
|
0,0019
|
0,0031
|
1 чешская крона
|
0,0768
|
0,0007
|
0,0046
|
0,0030
|
100 чилийских песо
|
0,2145
|
0
|
0,0011
|
-0,0252
|
1 китайский юань
|
0,2449
|
0,0004
|
0,0020
|
0,0038
|
1 датская крона
|
0,2694
|
0,0020
|
0,0109
|
0,0144
|
1 грузинский лари
|
0,5519
|
-0,0011
|
-0,0031
|
-0,0268
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0
|
0
|
0,0026
|
1 индийская рупия
|
0,0227
|
0
|
0,0001
|
-0,0014
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2185
|
0,0048
|
0,0676
|
0,1556
|
100 индонезийских рупий
|
0,0115
|
-0,0001
|
-0,0003
|
-0,0005
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1959
|
0,0025
|
0,0106
|
0,0187
|
1 швейцарский франк
|
1,8652
|
0,0167
|
0,0566
|
0,1199
|
1 израильский шекель
|
0,4987
|
-0,0001
|
0,0065
|
0,0098
|
1 канадский доллар
|
1,2838
|
0,0097
|
0,0308
|
-0,0018
|
1 кувейтский динар
|
5,5584
|
0,0054
|
0,0308
|
-0,0300
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0
|
0
|
-0,0003
|
1 киргизский сом
|
0,0218
|
-0,0001
|
0,0002
|
-0,0025
|
100 ливанских фунтов
|
0,1126
|
0,0005
|
0,0002
|
0,0003
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4054
|
0,0005
|
0,0066
|
-0,0006
|
1 мексиканский песо
|
0,076
|
0,0004
|
0,0003
|
-0,0115
|
1 молдавская лея
|
0,1023
|
-0,0004
|
0,0027
|
0,0057
|
1 египетский фунт
|
0,1066
|
0,0002
|
0,0003
|
0,0039
|
1 норвежская крона
|
0,1905
|
0,0026
|
0,0099
|
0
|
100 узбекских сомов
|
0,0166
|
0
|
-0,0001
|
-0,0029
|
1 польский злотый
|
0,4556
|
0,0037
|
0,0245
|
0,0153
|
1 сингапурский доллар
|
1,2388
|
0,0023
|
0,0144
|
0,0083
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0
|
0,0001
|
0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,3935
|
-0,0029
|
0,0472
|
0,0542
|
1 тайваньский доллар
|
0,0578
|
0,0001
|
0
|
0,0035
|
1 таджикский сомони
|
0,1648
|
0
|
-0,0001
|
-0,0153
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0618
|
0,0001
|
-0,0010
|
-0,0060
|
100 японских иен
|
1,592
|
-0,0003
|
0,0014
|
-0,0118
|
1 новозеландский доллар
|
1,1158
|
0,0037
|
-0,0017
|
0,0126
(Автор: Эльдар Джанашвили)
Twitter: @eldarjanashvili