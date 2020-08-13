Евро снова поднялся выше 2 манатов

Финансы 13 августа 2020 10:40 (UTC+04:00)
Евро снова поднялся выше 2 манатов

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 13 августа установлен на уровне 1,7 и 2,0061 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют

13.08.20

Разница за сутки

Разница за месяц

Разница за год

1 доллар США

1,7

0

0

0

1 евро

2,0061

0,0146

0,0813

0,1029

1 российский рубль

0,0231

0

-0,0009

-0,0030

1 турецкая лира

0,232

-0,0032

-0,0157

-0,0784

1 австралийский доллар

1,2177

0,0082

0,0325

0,0603

1 аргентинский песо

0,0233

0

-0,0007

-0,0143

1 белорусский рубль

0,6916

-0,0013

-0,0094

-0,1378

1 бразильский реал

0,3129

-0,0030

-0,0063

-0,1209

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,0973

0,0006

-0,0042

-0,0158

100 южнокорейских вон

0,1435

0,0003

0,0019

0,0031

1 чешская крона

0,0768

0,0007

0,0046

0,0030

100 чилийских песо

0,2145

0

0,0011

-0,0252

1 китайский юань

0,2449

0,0004

0,0020

0,0038

1 датская крона

0,2694

0,0020

0,0109

0,0144

1 грузинский лари

0,5519

-0,0011

-0,0031

-0,0268

1 гонконгский доллар

0,2193

0

0

0,0026

1 индийская рупия

0,0227

0

0,0001

-0,0014

1 британский фунт стерлингов

2,2185

0,0048

0,0676

0,1556

100 индонезийских рупий

0,0115

-0,0001

-0,0003

-0,0005

100 иранских риалов

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1959

0,0025

0,0106

0,0187

1 швейцарский франк

1,8652

0,0167

0,0566

0,1199

1 израильский шекель

0,4987

-0,0001

0,0065

0,0098

1 канадский доллар

1,2838

0,0097

0,0308

-0,0018

1 кувейтский динар

5,5584

0,0054

0,0308

-0,0300

1 казахский тенге

0,0041

0

0

-0,0003

1 киргизский сом

0,0218

-0,0001

0,0002

-0,0025

100 ливанских фунтов

0,1126

0,0005

0,0002

0,0003

1 малайзийский ринггит

0,4054

0,0005

0,0066

-0,0006

1 мексиканский песо

0,076

0,0004

0,0003

-0,0115

1 молдавская лея

0,1023

-0,0004

0,0027

0,0057

1 египетский фунт

0,1066

0,0002

0,0003

0,0039

1 норвежская крона

0,1905

0,0026

0,0099

0

100 узбекских сомов

0,0166

0

-0,0001

-0,0029

1 польский злотый

0,4556

0,0037

0,0245

0,0153

1 сингапурский доллар

1,2388

0,0023

0,0144

0,0083

1 саудовский риал

0,4533

0

0,0001

0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,3935

-0,0029

0,0472

0,0542

1 тайваньский доллар

0,0578

0,0001

0

0,0035

1 таджикский сомони

0,1648

0

-0,0001

-0,0153

1 новый туркменский манат

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0618

0,0001

-0,0010

-0,0060

100 японских иен

1,592

-0,0003

0,0014

-0,0118

1 новозеландский доллар

1,1158

0,0037

-0,0017

0,0126

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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