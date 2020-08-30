Британское правительство планирует крупнейшее за десятилетия повышение налогов

Министерство финансов Великобритании разрабатывает планы крупнейшего повышения налогов за десятилетия для того, чтобы компенсировать потери бюджета из-за общенационального карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса нового типа. Как отмечает 30 августа газета The Sunday Telegraph, таким образом глава Минфина Риши Сунак намерен привлекать ежегодно до £25 млрд ($33,3 млрд), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Источники в правительстве подтвердили изданию, что чиновники обсуждают возможность повышения с 10% до 20% размера базисной налоговой ставки на продажу активов и с 18% до 20% - налога на продажу второй квартиры или дома. Для более состоятельных граждан, которые платят налоги по повышенной ставке, размер сбора может быть увеличен до 40% (с нынешних 28% и 20%, соответственно). Рассматриваемые предложения также включают в себя уменьшение объема пенсионных послаблений, введение налога на электронные продажи, повышение топливных и иных сборов.

Газета The Sunday Times в свою очередь упоминает о намерении британского Минфина повысить с 19% до 24% налог на прибыли компаний, что позволит дополнительно привлечь £12 млрд ($16 млрд) в бюджет в следующем году и £17 млрд ($22,7 млрд) в 2023-2024 годах. Оба издания пишут, что подобные планы вызывают резкое противодействие бизнеса, который понес существенные потери во время пандемии, а выживание многих компаний оказалось под угрозой.

Однако логика Сунака, как уточняет The Sunday Times, заключается в том, что даже после повышения налог на прибыль компаний будет меньше, чем в таких европейских странах, как Германия, Франция, Италия и Испания. Издание указывает на то, что бюджетные расходы государства лишь по выплате зарплаты 10 млн человек, которые были отправлены в отпуск из-за пандемии, составили к концу июля £31,7 млрд ($42,3 млрд), увеличиваясь каждый месяц на £14 млрд ($18,7 млрд). На этом фоне размер государственного долга Великобритании в июле впервые преодолел отметку в £2 трлн (более $2,6 трлн), превысив размер ВВП королевства.