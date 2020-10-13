Госслужба Азербайджана провела аукцион по приватизации госимущества

БАКУ /Trend/ - Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана провела очередной аукцион, сообщает Trend во вторник со ссылкой на Госслужбу.

В ведомстве сообщили, что очередной аукцион прошел 13 октября 2020 года и на нем было приватизировано 9 объектов государственного имущества.

По данным Госслужбы, желающие участвовать в аукционе могут не только разместить электронный заказ на выбранный объект госимущества, но и присоединиться к аукционам в режиме онлайн. Заинтересованные в участии могут посетить Пространство оказания имущественных услуг Государственной службы по имущественным вопросам Азербайджана в день аукциона, а также наблюдать за ним без регистрации посредством электронных ресурсов.

Отметим, что лица, желающие принять участие в торгах на официальном сайте Службы (emlak.gov.az) или на портале privatization.az, пройдя регистрацию, должны оплатить задаток в размере 10 процентов от начальной аукционной цены собственности, получив тем самым статус заказчика. В день аукциона, выбрав на портале электронных услуг (e-emdk.gov.az) раздел "Электронный аукцион", можно присоединиться к торгам.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @Fidan_Babaeva