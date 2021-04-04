Большинство операций по ценным госбумагам в Азербайджане приходятся на первичный рынок

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2021 года общий объем операций по государственным ценным бумагам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) составил 3,06 миллиарда манатов, а их количество – 609, сообщает Trend со ссылкой на отчетные данные биржи.

Согласно отчету, 446 сделок на сумму 2,71 миллиарда манатов (88,4 процента от общего объёма сделок по госбумагам) были совершены на первичном рынке, из них около 83,1 процента (266 сделок) – по краткосрочным нотам Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на общую сумму 2,25 миллиарда манатов. 180 сделок пришлись на облигации Министерства финансов Азербайджана в объёме 457,1 миллиона манатов.

На вторичный рынок государственных ценных бумаг пришлись 163 операции в общем объеме 354,6 миллиона манатов. Их удельный вес составил 11,6 процента от общего количества сделок по госбумагам.

Объем сделок РЭПО по государственным облигациям составил 929,5 миллиона манатов. За январь-март 2021 года на БФБ были проведены 702 сделки РЭПО по гособлигациям.

Отметим, что капитализация БФБ на последний торговый день марта 2021 года составила 4,16 миллиарда манатов, увеличившись с начала года на 7 процентов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @jafarov_zeyni