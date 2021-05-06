Манат подорожал к евро и турецкой лире

Финансы 6 мая 2021 10:09 (UTC+04:00)
Манат подорожал к евро и турецкой лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на шестое мая установлен на уровне 1,7 и 2,0403 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют:

6 мая 2021 г.:

5 мая 2021 г.:

6 апреля 2021 г.:

6 мая 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0403

2,0439

2,007

1,8428

-0,0036

0,0333

0,1975

1 российский рубль

0,0227

0,0227

0,0223

0,0231

0

0,0004

-0,0004

1 турецкая лира

0,2041

0,2044

0,2093

0,24

-0,0003

-0,0052

-0,0359

1 австралийский доллар

1,3136

1,3147

1,299

1,0941

-0,0011

0,0146

0,2195

1 аргентинский песо

0,0181

0,0181

0,0184

0,0254

0

-0,0003

-0,0073

1 белорусский рубль

0,6652

0,6626

0,6407

0,695

0,0026

0,0245

-0,0298

1 бразильский реал

0,3175

0,3123

0,3

0,3047

0,0052

0,0175

0,0128

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1183

0,1178

0,1166

0,0919

0,0005

0,0017

0,0264

100 южнокорейских вон

0,151

0,1512

0,1513

0,1389

-0,0002

-0,0003

0,0121

1 чешская крона

0,0791

0,0791

0,0772

0,0682

0

0,0019

0,0109

100 чилийских песо

0,2412

0,2422

0,2359

0,2038

-0,0010

0,0053

0,0374

1 китайский юань

0,2623

0,2626

0,2594

0,2398

-0,0003

0,0029

0,0225

1 датская крона

0,2744

0,2749

0,2698

0,247

-0,0005

0,0046

0,0274

1 грузинский лари

0,4942

0,4942

0,4985

0,5309

0

-0,0043

-0,0367

1 гонконгский доллар

0,2188

0,2189

0,2186

0,2193

-0,0001

0,0002

-0,0005

1 индийская рупия

0,023

0,023

0,0232

0,0224

0

-0,0002

0,0006

1 британский фунт стерлингов

2,3626

2,3648

2,3631

2,1137

-0,0022

-0,0005

0,2489

100 индонезийских рупий

0,0119

0,0118

0,0117

0,0112

0,0001

0,0002

0,0007

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2001

0,2007

0,1951

0,1733

-0,0006

0,0050

0,0268

1 швейцарский франк

1,8601

1,8623

1,8125

1,7483

-0,0022

0,0476

0,1118

1 израильский шекель

0,5208

0,5208

0,5133

0,4832

0

0,0075

0,0376

1 канадский доллар

1,3853

1,3833

1,356

1,2101

0,0020

0,0293

0,1752

1 кувейтский динар

5,6411

5,6392

5,6245

5,4972

0,0019

0,0166

0,1439

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 киргизский сом

0,0201

0,0201

0,0201

0,0215

0

0

-0,0014

100 ливанских фунтов

0,112

0,112

0,1128

0,1124

0

-0,0008

-0,0004

1 малайзийский ринггит

0,4122

0,4131

0,4113

0,3945

-0,0009

0,0009

0,0177

1 мексиканский песо

0,0839

0,0842

0,0836

0,0708

-0,0003

0,0003

0,0131

1 молдавская лея

0,0953

0,0957

0,0942

0,0954

-0,0004

0,0011

-0,0001

1 египетский фунт

0,1084

0,1085

0,1083

0,1077

-0,0001

0,0001

0,0007

1 норвежская крона

0,2035

0,2045

0,1999

0,1656

-0,0010

0,0036

0,0379

100 узбекских сомов

0,0162

0,0162

0,0162

0,0168

0

0

-0,0006

1 польский злотый

0,4455

0,4486

0,4372

0,4062

-0,0031

0,0083

0,0393

1 сингапурский доллар

1,2717

1,2735

1,2681

1,1997

-0,0018

0,0036

0,0720

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4533

0,4526

0

0

0,0007

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4354

2,4342

2,4113

2,3169

0,0012

0,0241

0,1185

1 тайваньский доллар

0,0608

0,0608

0,0597

0,0568

0

0,0011

0,0040

1 таджикский сомони

0,1503

0,1503

0,1504

0,1659

0

-0,0001

-0,0156

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0613

0,0612

0,061

0,0631

0,0001

0,0003

-0,0018

100 японских иен

1,5543

1,5554

1,5416

1,5986

-0,0011

0,0127

-0,0443

1 новозеландский доллар

1,2251

1,2188

1,1991

1,0294

0,0063

0,0260

0,1957

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: Fidan_Babaeva

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