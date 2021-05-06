Манат подорожал к евро и турецкой лире
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на шестое мая установлен на уровне 1,7 и 2,0403 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:
|
Курсы валют:
|
6 мая 2021 г.:
|
5 мая 2021 г.:
|
6 апреля 2021 г.:
|
6 мая 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0403
|
2,0439
|
2,007
|
1,8428
|
-0,0036
|
0,0333
|
0,1975
|
1 российский рубль
|
0,0227
|
0,0227
|
0,0223
|
0,0231
|
0
|
0,0004
|
-0,0004
|
1 турецкая лира
|
0,2041
|
0,2044
|
0,2093
|
0,24
|
-0,0003
|
-0,0052
|
-0,0359
|
1 австралийский доллар
|
1,3136
|
1,3147
|
1,299
|
1,0941
|
-0,0011
|
0,0146
|
0,2195
|
1 аргентинский песо
|
0,0181
|
0,0181
|
0,0184
|
0,0254
|
0
|
-0,0003
|
-0,0073
|
1 белорусский рубль
|
0,6652
|
0,6626
|
0,6407
|
0,695
|
0,0026
|
0,0245
|
-0,0298
|
1 бразильский реал
|
0,3175
|
0,3123
|
0,3
|
0,3047
|
0,0052
|
0,0175
|
0,0128
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1183
|
0,1178
|
0,1166
|
0,0919
|
0,0005
|
0,0017
|
0,0264
|
100 южнокорейских вон
|
0,151
|
0,1512
|
0,1513
|
0,1389
|
-0,0002
|
-0,0003
|
0,0121
|
1 чешская крона
|
0,0791
|
0,0791
|
0,0772
|
0,0682
|
0
|
0,0019
|
0,0109
|
100 чилийских песо
|
0,2412
|
0,2422
|
0,2359
|
0,2038
|
-0,0010
|
0,0053
|
0,0374
|
1 китайский юань
|
0,2623
|
0,2626
|
0,2594
|
0,2398
|
-0,0003
|
0,0029
|
0,0225
|
1 датская крона
|
0,2744
|
0,2749
|
0,2698
|
0,247
|
-0,0005
|
0,0046
|
0,0274
|
1 грузинский лари
|
0,4942
|
0,4942
|
0,4985
|
0,5309
|
0
|
-0,0043
|
-0,0367
|
1 гонконгский доллар
|
0,2188
|
0,2189
|
0,2186
|
0,2193
|
-0,0001
|
0,0002
|
-0,0005
|
1 индийская рупия
|
0,023
|
0,023
|
0,0232
|
0,0224
|
0
|
-0,0002
|
0,0006
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3626
|
2,3648
|
2,3631
|
2,1137
|
-0,0022
|
-0,0005
|
0,2489
|
100 индонезийских рупий
|
0,0119
|
0,0118
|
0,0117
|
0,0112
|
0,0001
|
0,0002
|
0,0007
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2001
|
0,2007
|
0,1951
|
0,1733
|
-0,0006
|
0,0050
|
0,0268
|
1 швейцарский франк
|
1,8601
|
1,8623
|
1,8125
|
1,7483
|
-0,0022
|
0,0476
|
0,1118
|
1 израильский шекель
|
0,5208
|
0,5208
|
0,5133
|
0,4832
|
0
|
0,0075
|
0,0376
|
1 канадский доллар
|
1,3853
|
1,3833
|
1,356
|
1,2101
|
0,0020
|
0,0293
|
0,1752
|
1 кувейтский динар
|
5,6411
|
5,6392
|
5,6245
|
5,4972
|
0,0019
|
0,0166
|
0,1439
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0215
|
0
|
0
|
-0,0014
|
100 ливанских фунтов
|
0,112
|
0,112
|
0,1128
|
0,1124
|
0
|
-0,0008
|
-0,0004
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4122
|
0,4131
|
0,4113
|
0,3945
|
-0,0009
|
0,0009
|
0,0177
|
1 мексиканский песо
|
0,0839
|
0,0842
|
0,0836
|
0,0708
|
-0,0003
|
0,0003
|
0,0131
|
1 молдавская лея
|
0,0953
|
0,0957
|
0,0942
|
0,0954
|
-0,0004
|
0,0011
|
-0,0001
|
1 египетский фунт
|
0,1084
|
0,1085
|
0,1083
|
0,1077
|
-0,0001
|
0,0001
|
0,0007
|
1 норвежская крона
|
0,2035
|
0,2045
|
0,1999
|
0,1656
|
-0,0010
|
0,0036
|
0,0379
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0168
|
0
|
0
|
-0,0006
|
1 польский злотый
|
0,4455
|
0,4486
|
0,4372
|
0,4062
|
-0,0031
|
0,0083
|
0,0393
|
1 сингапурский доллар
|
1,2717
|
1,2735
|
1,2681
|
1,1997
|
-0,0018
|
0,0036
|
0,0720
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4526
|
0
|
0
|
0,0007
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4354
|
2,4342
|
2,4113
|
2,3169
|
0,0012
|
0,0241
|
0,1185
|
1 тайваньский доллар
|
0,0608
|
0,0608
|
0,0597
|
0,0568
|
0
|
0,0011
|
0,0040
|
1 таджикский сомони
|
0,1503
|
0,1503
|
0,1504
|
0,1659
|
0
|
-0,0001
|
-0,0156
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0613
|
0,0612
|
0,061
|
0,0631
|
0,0001
|
0,0003
|
-0,0018
|
100 японских иен
|
1,5543
|
1,5554
|
1,5416
|
1,5986
|
-0,0011
|
0,0127
|
-0,0443
|
1 новозеландский доллар
|
1,2251
|
1,2188
|
1,1991
|
1,0294
|
0,0063
|
0,0260
|
0,1957
(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: Fidan_Babaeva