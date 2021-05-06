Манат подорожал к евро и турецкой лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на шестое мая установлен на уровне 1,7 и 2,0403 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют: 6 мая 2021 г.: 5 мая 2021 г.: 6 апреля 2021 г.: 6 мая 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0403 2,0439 2,007 1,8428 -0,0036 0,0333 0,1975 1 российский рубль 0,0227 0,0227 0,0223 0,0231 0 0,0004 -0,0004 1 турецкая лира 0,2041 0,2044 0,2093 0,24 -0,0003 -0,0052 -0,0359 1 австралийский доллар 1,3136 1,3147 1,299 1,0941 -0,0011 0,0146 0,2195 1 аргентинский песо 0,0181 0,0181 0,0184 0,0254 0 -0,0003 -0,0073 1 белорусский рубль 0,6652 0,6626 0,6407 0,695 0,0026 0,0245 -0,0298 1 бразильский реал 0,3175 0,3123 0,3 0,3047 0,0052 0,0175 0,0128 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1183 0,1178 0,1166 0,0919 0,0005 0,0017 0,0264 100 южнокорейских вон 0,151 0,1512 0,1513 0,1389 -0,0002 -0,0003 0,0121 1 чешская крона 0,0791 0,0791 0,0772 0,0682 0 0,0019 0,0109 100 чилийских песо 0,2412 0,2422 0,2359 0,2038 -0,0010 0,0053 0,0374 1 китайский юань 0,2623 0,2626 0,2594 0,2398 -0,0003 0,0029 0,0225 1 датская крона 0,2744 0,2749 0,2698 0,247 -0,0005 0,0046 0,0274 1 грузинский лари 0,4942 0,4942 0,4985 0,5309 0 -0,0043 -0,0367 1 гонконгский доллар 0,2188 0,2189 0,2186 0,2193 -0,0001 0,0002 -0,0005 1 индийская рупия 0,023 0,023 0,0232 0,0224 0 -0,0002 0,0006 1 британский фунт стерлингов 2,3626 2,3648 2,3631 2,1137 -0,0022 -0,0005 0,2489 100 индонезийских рупий 0,0119 0,0118 0,0117 0,0112 0,0001 0,0002 0,0007 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2001 0,2007 0,1951 0,1733 -0,0006 0,0050 0,0268 1 швейцарский франк 1,8601 1,8623 1,8125 1,7483 -0,0022 0,0476 0,1118 1 израильский шекель 0,5208 0,5208 0,5133 0,4832 0 0,0075 0,0376 1 канадский доллар 1,3853 1,3833 1,356 1,2101 0,0020 0,0293 0,1752 1 кувейтский динар 5,6411 5,6392 5,6245 5,4972 0,0019 0,0166 0,1439 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 киргизский сом 0,0201 0,0201 0,0201 0,0215 0 0 -0,0014 100 ливанских фунтов 0,112 0,112 0,1128 0,1124 0 -0,0008 -0,0004 1 малайзийский ринггит 0,4122 0,4131 0,4113 0,3945 -0,0009 0,0009 0,0177 1 мексиканский песо 0,0839 0,0842 0,0836 0,0708 -0,0003 0,0003 0,0131 1 молдавская лея 0,0953 0,0957 0,0942 0,0954 -0,0004 0,0011 -0,0001 1 египетский фунт 0,1084 0,1085 0,1083 0,1077 -0,0001 0,0001 0,0007 1 норвежская крона 0,2035 0,2045 0,1999 0,1656 -0,0010 0,0036 0,0379 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,0162 0,0168 0 0 -0,0006 1 польский злотый 0,4455 0,4486 0,4372 0,4062 -0,0031 0,0083 0,0393 1 сингапурский доллар 1,2717 1,2735 1,2681 1,1997 -0,0018 0,0036 0,0720 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4526 0 0 0,0007 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4354 2,4342 2,4113 2,3169 0,0012 0,0241 0,1185 1 тайваньский доллар 0,0608 0,0608 0,0597 0,0568 0 0,0011 0,0040 1 таджикский сомони 0,1503 0,1503 0,1504 0,1659 0 -0,0001 -0,0156 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0613 0,0612 0,061 0,0631 0,0001 0,0003 -0,0018 100 японских иен 1,5543 1,5554 1,5416 1,5986 -0,0011 0,0127 -0,0443 1 новозеландский доллар 1,2251 1,2188 1,1991 1,0294 0,0063 0,0260 0,1957

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

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