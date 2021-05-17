Банки региона СНГ подвержены высоким кредитным рискам – Standard & Poor's
Лента новостей
Латвия предлагает грузинским компаниям использовать свои порты для оказания логистических услуг при импорте - экспорте в ЕС
Россия окажет Армении и Азербайджану содействие в урегулировании напряженности на границе, если такая просьба поступит от обоих государств
Завидующие успехам Азербайджана силы пытаются испортить наши отношения с дружественными странами – депутат
В связи с военными преступлениями Армении в международные организации направлено около 400 обращений - азербайджанский министр
Деятельность Фонда Гейдара Алиева сегодня распространяется на все важные сферы жизни Азербайджана - депутат Госдумы РФ
Летала на Джыдыр дюзю, как птица, а вокруг кружили бабочки - заслуженная артистка, танцовщица Этери Джафарова (ВИДЕО, ФОТО)
Лишь 10% мобильных операторов в мире не смогут к 2025 г. обеспечить поддержку eSIM - Ассоциация GSMA