АБР и узбекский банк подписали соглашение для расширения доступа к кредитам для ММСП

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) и АКБ «Hamkorbank» подписали соглашение для расширения доступа к кредитам для узбекских ММСП, передает Trend со ссылкой на АБР.

Азиатский банк развития (АБР) и АКБ «Hamkorbank» подписали соглашение о выделении кредитной линии на сумму, эквивалентную 20 миллионам долларов США в узбекских сумах, для расширения доступа к кредитам для микро, малых и средних предприятий (ММСП) и сельскохозяйственных заемщиков.

«Малые предприятия и сельхозпроизводители имеют большое значение для экономики Узбекистана, но они сталкиваются с трудностями при получении доступа к финансам, особенно в отдаленных районах страны», - сказала директор отдела финансовых институтов частного сектора АБР Кристин Энгстром. «Данная линия обеспечит большую доступность столь необходимого финансирования в местной валюте, и таким образом поможет им улучшить свои средства к существованию, одновременно способствуя восстановлению страны от пандемии коронавируса (COVID-19)».

Почти 74% работодателей страны работают в сфере малого бизнеса, и более 60% рабочих мест находятся в сельской местности. Доступ к финансам, особенно в местной валюте, стал еще более трудным из-за пандемии COVID-19. Чтобы восполнить этот пробел, 80% средств займа будет направлено заемщикам в отдаленных регионах.

«Hamkorbank и АБР ведут многолетнее плодотворное сотрудничество, а количество совместных проектов давно перевалило за десяток,» отметил Председатель Правления АКБ «Hamkorbank» Бахтиер Жураев. «Кредитные средства в рамках данного соглашения будут направлены субъектам предпринимательства, чей бизнес ощутил негативное влияние пандемии COVID-19, а также субъектам агробизнеса, находящимся в отдаленных регионах. Это соглашение является уникальным с точки зрения того, что один из крупнейших финансовых институтов мира, как АБР выделяет кредитную линию в размере 20 миллионов долларов США без государственных гарантий коммерческому банку Узбекистана. Этот факт в лишний раз доказывает, что Hamkorbank и АБР настроили свой вектор на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество, основанное на доверии».

Кредитная линия будет способствовать гендерному равенству за счет увеличения кредитов для ММСП, возглавляемым женщинами. В 2019 году лишь у 11,9% компаний, зарегистрированных в Узбекистане, большая часть доли в уставном капитале принадлежала женщинам, и лишь у 14,0% компаний миноритарная доля принадлежала женщинам. В 2017 году лишь 2,5% от общего числа банковских кредитов в Узбекистане были выданы женщинам.

Данная линия будет способствовать АКБ «Hamkorbank» в развитии финансового сектора страны, поскольку для финансирования операций будут выпущены облигации в местной валюте. Необходимо отметить, что Правительство Узбекистана начало проводить реформы банковского сектора в 2017 году, которые включают более активное участие частного сектора и дорожную карту приватизации для некоторых государственных банков. Учитывая отсутствие доступа к развитым рынкам капитала и ограниченные депозиты, долгосрочное финансирование АБР в местной валюте укрепит кредитный потенциал АКБ «Hamkorbank», что в последующем будет служить дополнением к вышесказанным реформам.

Акционерно-коммерческий банк «Hamkorbank» с участием иностранного капитала, основан в 1991 году и является крупнейшим банком частного сектора в Узбекистане, специализирующимся на финансировании и обслуживании ММСП и физических лиц.

АБР привержен достижению процветающего, всеобъемлющего и устойчивого Азиатско-Тихоокеанского региона, продолжая при этом усилия по искоренению крайней нищеты. АБР основан в 1966 году, его членами являются 68 стран, 49 из которых находятся в регионе.