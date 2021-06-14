В Латвии открылась торговая площадка Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи, передает Trend со ссылкой на Узбекскую республиканскую товарно-сырьевую биржу.

В целях обеспечения и сохранения за счёт импорта стабилизации внутренних цен на продовольственную продукцию и другие товарные ресурсы, а также в целях продвижения отечественных товаров на внешние рынки, в том числе в Европу АО «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа» продолжает расширять свою сеть зарубежных торговых площадок.

Так, в результате проведенных переговоров с деловыми партнерами, благодаря личной инициативе покойного Николая Юрьевича Давыденко бывшего заместителя председателя Правления по организации биржевых торгов, госзакупок и развитию электронной коммерции и председателя правления АР Holding Александра Витальевича Петрова впервые в Латвии, в городе Риге открылась зарубежная торговая площадка АО «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа». Учредителем новой зарубежной торговой площадки биржи стала латвийская компания ООО «Shipleart» (AP Holding).

С запуском новой торговой площадки появляется возможность свободно импортировать зерно, сахар, растительные масла и другую продукцию, а также экспортировать нефтепродукты, черный металл, химическую продукцию, электротехнические машины и оборудование через электронные торговые системы биржи. При этом, иностранные компании смогут напрямую выйти на товарные рынки Узбекистана используя возможности рыночного механизма биржевой торговли и электронной коммерции.

Данная электронная торговая система обладает такими преимуществами как единый механизм обслуживания клиентов, прозрачность осуществления торговли и взаиморасчётов, прямой доступ к надёжным товаропроизводителям, экономия времени и средств, а также гарантия оплаты и доставки товаров.

В свою очередь, местные товаропроизводители и предприниматели также смогут воспользоваться биржевыми и маркетинговыми услугами зарубежных торговых площадок биржи для эффективного продвижения своих товаров на внешние рынки.

Напомним, что международная торговая сеть Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи охватывает торговые офисы биржи, расположенные в Республике Беларусь, Республике Казахстан, Республике Кыргызстан, Российской Федерации, Китайской Народной Республике, Республике Таджикистан и на Украине.

Таким образом, в настоящее время международная торговая сеть АО «Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи» насчитывает 15 зарубежных торговых площадок.