Япония выделит $5,8 млн нуждающимся жителям Мьянмы

Власти Японии приняли решение выделить $5,8 млн на поддержку жителей Мьянмы, которые столкнулись с ухудшением условий жизни после произошедшего в стране военного переворота. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении, распространенном во вторник японским министерством иностранных дел.

Отмечается, что выделенные средства пойдут на обеспечение нуждающихся провизией и товарами повседневного спроса. При этом грант от правительства Японии будет напрямую передан им через Управление верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ ООН) и Всемирную продовольственную программу (ВПП).