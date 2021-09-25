Биткоин рухнул в цене после заявления ЦБ Китая
В пятницу цена биткоина за час упала более чем на $3 тыс. (6%) после того, как Народный банк Китая (НБК) объявил о введении полного запрета на все криптовалютные транзакции, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".
Так, в течение дня криптовалюта достигла отметки в $42,5 тыс. При этом в начале дня ее стоимость превышала $45 тыс.
Согласно заявлению регулятора, все транзакции с использованием биткоина и других цифровых активов классифицируются как незаконная финансовая деятельность. Под запрет попали и услуги, которые криптовалютные биржи предоставляют жителям КНР.
На фоне снижения стоимости биткоина уменьшилась стоимость альткоинов. Цена Ethereum снижалась на 7%. Cardano и Binance Coin дешевели на 6%.
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