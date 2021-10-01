Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ повышена до $227,2 за тонну
Экспортная пошлина на подсолнечное масло из РФ с сегодняшнего дня выросла до $227,2 со $169,9 за тонну. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, следует из данных Минсельхоза.
Она рассчитана исходя из индикативной цены в $1 324,7 за тонну (сентябрьская - $1 242,8 за тонну).
Плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла была введена в РФ с 1 сентября. Ее размер составляет 70% от разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну). Механизм "подсолнечного демпфера" будет действовать по 31 августа 2022 года.
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