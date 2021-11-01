В Азербайджане размер пошлин не превышает уровень инфляции - Минфин
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане размер пошлин не превышает уровень инфляции.
Об этом сказал заместитель министра финансов Азер Байрамов в ходе обсуждений поправок в закон "О государственной пошлине" на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент), сообщает в понедельник Trend.
По словам замминистра, в целом достигнут показатель, который требуется для балансирования бюджета: "В связи с государственными пошлинами пересматриваются цифры по 266 операциям. До настоящего времени эти пошлины были намного ниже. Не было такого, чтобы госпошлина была установлена выше уровня инфляции".
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)
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