Официальный курс маната к мировым валютам на 28 января

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 28 января 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1, 8958 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на пятницу:

Валюты Курс 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,8958 1 австралийский доллар AUD 1,1948 1 аргентинский песо ARS 0,0162 1 белорусский рубль BYN 0,6482 1 бразильский реал BRL 0,3142 1 дирхам ОАЭ AED 0,4628 1 южноафриканский ранд ZAR 0,1101 100 южнокорейских вон KRW 0,1409 1 чешская крона CZK 0,0775 100 чилийских песо CLP 0,2109 1 китайский юань CNY 0,2674 1 датская крона DKK 0,2547 1 грузинский лари GEL 0,5565 1 гонконгский доллар HKD 0,2182 1 индийская рупия INR 0,0227 1 британский фунт стерлингов GBP 2,2791 100 индонезийских рупий IDR 0,0118 100 иранских риалов IRR 0,0040 1 шведская крона SEK 0,1813 1 швейцарский франк CHF 1,8274 1 израильский шекель ILS 0,5320 1 канадский доллар CAD 1,3351 1 кувейтский динар KWD 5,6154 1 казахский тенге KZT 0,0039 1 кыргызский сом KGS 0,0201 100 ливанских фунтов LBP 0,1125 1 малайзийский ринггит MYR 0,4058 1 мексиканский песо MXN 0,0819 1 молдавский лей MDL 0,0948 1 египетский фунт EGP 0,1080 1 норвежская крона NOK 0,1902 100 узбекских сомов UZS 0,0157 1 польский злотый PLN 0,4154 1 российский рубль RUB 0,0219 1 сингапурский доллар SGD 1,2565 1 саудовский риал SAR 0,4531 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,3665 1 турецкая лира TRY 0,1248 1 тайваньский доллар TWD 0,0611 1 таджикский сомони TJS 0,1509 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0588 100 японских йен JPY 1,4729 1 новозеландский доллар NZD 1,1178

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)