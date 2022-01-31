Bank Respublika и EFSE подписали кредитное соглашение для поддержки предпринимательства в регионах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский Bank Respublika и Европейский фонд для Юго-Восточной Европы (EFSE) подписали кредитное соглашение, по которому банку будет выделен кредит на сумму 15 миллионов долларов, сообщает Trend со ссылкой на банк.

Эти средства будут направлены на финансирование микро- и малого предпринимательства, в частности, на финансирование предпринимателей в регионах. Благодаря разветвленной филиальной сети Bank Respublika привлеченные средства создадут условия для поддержки предпринимателей, работающих во всех регионах Азербайджана.

Председатель правления EFSE Клаус Мюллер отметил, что это партнерство открывает новые возможности для развития финансирования сельскохозяйственных предприятий в Азербайджане.

"Эта новая кредитная линия не только обеспечит долгосрочное финансирование для ключевых групп клиентов фонда. То, что она выделяется в местной валюте, гарантирует, что предприниматели будут защищены от валютных колебаний, что важно для устойчивого экономического роста", - сказал он.

Председатель правления Bank Respublika Тариэль Исмаилов отметил, что подписание данного соглашения - очередной показатель уверенности международных финансовых институтов в профессионализме, качестве обслуживания, оперативной работе, а также в долгосрочной стабильности банка.

"Партнерство с такими ведущими международными финансовыми организациями, как EFSE даст нам дополнительные возможности для финансирования реального сектора, особенно в регионах страны", - сказал Исмаилов.

(Автор: Назрин Исрафилова)