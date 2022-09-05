Недвижимое имущество азербайджанского банка и страховой компании выставят на аукцион

БАКУ /Trend/ - 21 сентября на торги в Бакинском аукционном центре будет выставлено недвижимое имущество ОАО "Texnikabank" и страховой компании ООО "Alfa", находящихся в процессе ликвидации, сообщает в понедельникTrend со ссылкой на Азербайджанский фонд страхования вкладов.

На аукцион выставляются недвижимость, расположенная на первом этаже 4-этажного дома №87, и нежилое помещение 1-этажного здания (259,7 квадратных метров) на участке 0,03181 га, находящемся на проспекте Азадлыг, Насиминский район, город Баку.

Организатору аукциона необходимо заплатить пять процентов от продажной цены. Стоимость покупки должна быть оплачена покупателем в течение семи календарных дней.

Желающие принять участие в аукционе могут представить необходимые документы по адресу: Баку, Сабаильский район, Бадамдарское шоссе, 27.

Телефоны для дополнительной информации: (+99455)-206-66-67.