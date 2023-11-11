Названо прогнозируемое число транзакций по денежным переводам из Азербайджана в Турцию в 2024 году

БАКУ /Trend/ - Турецкая платежная система "Turan Teknoloji Anonim Şirketi" (Turan) прогнозирует, что после запуска денежных переводов из Азербайджана в Турцию посредством платежной системы "Turan" будет осуществлено минимум 25 тысяч транзакций в 2024 году.

Об этом сказал Trend генеральный директор ООО "United Payment" Эдгар Абдуллаев.

По его словам, в настоящее время компания ожидает получения лицензии в соответствии с законом "О платежных услугах и платежных системах".

"После получения лицензии для осуществления деятельности в Азербайджане, мы планируем как можно скорее запустить денежные переводы из Азербайджана в Турцию. Согласно нашим прогнозам, ожидается минимум 25 тысяч транзакций в 2024 году", - подчеркнул он.

Отметим, что ежемесячные переводы в Азербайджан через турецкую платежную систему "Turan Teknoloji Anonim Şirketi" (Turan) составляют примерно 9,5 миллиона турецких лир. Turan стремится увеличить эту цифру до 10 миллионов лир в октябре и до 37,5 миллиона лир в месяц в 2024 году.

Платежная система Turan на данный момент насчитывает более 120 тысяч активных пользователей. Ежемесячно осуществляется более 700 тысяч транзакций.