S&P Global Ratings повысило прогноз экономического роста Азербайджана

БАКУ /Trend/ - S&P Global Ratings прогнозирует рост реального ВВП Азербайджана на 2024 год на уровне 4,5 процента (в прошлом прогнозе - 2,5 процента).

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на S&P, агентство прогнозирует экономический рост в стране на уровне двух процентов в 2025–2027 годах.

Отметим, что рейтинговое агентство также прогнозирует, что номинальный ВВП Азербайджана в 2024 году составит 126 миллиарда манатов (74 миллиарда долларов США), в 2025 году - 127 миллиарда манатов (75 миллиардов долларов), в 2026 году - 132 миллиарда манатов (78 миллиардов долларов), а в 2027 году - 137 миллиарда манатов (81 миллиард долларов США).

Напомним, что ООН прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2024 году на уровне 2,6 процента, Всемирный банк - 3,2 процента, Moody's - два процента, Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост реального ВВП Азербайджана на уровне 3,8 процента в 2024 году и 2,7 процента в 2025 году, Азиатский банк развития прогнозирует темпы роста ВВП Азербайджана в 2024 году на уровне 2,7 процента, в 2025 году - 2,6 процента, а ING - 4,2 процента в 2024 году, 2,6 процента - 2025 и 2,8 процента в 2026 году.