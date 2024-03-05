Наблюдается рост импорта автомобилей с электродвигателями в Азербайджан - советник министра экологии и природных ресурсов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжаются мероприятия по созданию необходимой инфраструктуры по использованию экологически чистых транспортных средств, стимулированию их оборота, повышению финансовой доступности. С этой целью в стране действует рабочая группа по стимулированию оборота и совершенствованию инфраструктуры экологически чистых и безопасных транспортных средств. Благодаря стимулирующим мерам наблюдается значительный рост импорта автомобилей, особенно с электродвигателями.

Как сообщил во вторник Trend советник министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Расим Саттарзаде, в результате мероприятий, проведенных на основе предложений, подготовленных рабочей группой, в Азербайджане расширилось использование экологически чистых транспортных средств.

"В 2023 году в Азербайджан было импортировано в 19 раз больше электромобилей, чем в 2021 году. Последовательно принимаются меры, чтобы эта положительная тенденция продолжалась и в последующие годы",- сказал он.

По словам Р. Саттарзаде, с целью увеличения доли электромобилей в транспортном парке страны рабочей группой, наряду с соответствующими государственными структурами, были привлечены представители частного сектора, и это сотрудничество даст эффективные результаты в повышении финансовой доступности населения, защите прав потребителей и развитии конкурентной среды, ограничении использования физически и морально устаревших транспортных средств и, в частности, в повышении осведомленности общественности.

"В то же время дорожная карта рабочей группы на 2024 год предусматривает проведение совместно с соответствующими государственными органами регулярной пропаганды о преимуществах экологически чистых транспортных средств, о негативном воздействии старых транспортных средств на окружающую среду и здоровье человека.

Также в течение года планируется разработать новые предложения по ограничению использования старых транспортных средств, провести необходимые работы по их утилизации, наладить деятельность по адаптации утилизации аккумуляторов электромобилей к международной практике", - добавил Р. Саттарзаде.

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