Историческая ответственность Запада за выбросы парниковых газов может быть реализована в рамках будущих углеродных рынков - Борис Титов

БАКУ /Trend/ - Историческая ответственность Запада за выбросы парниковых газов может быть реализована в рамках будущих углеродных рынков.

Как сообщает в среду Trend, об этом специальный представитель Президента России по связям с международными организациями для целей устойчивого развития Борис Титов заявил журналистам по итогам Конференции ООН по изменению климата 2024 года в Баку (COP29).

"Два основных результата прошедшей конференции отвечают на вопросы "сколько?" и "как?", - резюмировал Титов. - Во-первых, согласно новой коллективной количественной финансовой цели (NCQG) на климатические программы до 2035 года развитыми странами должно тратиться по 300 миллиардов долларов в год в адрес развивающихся стран, а не по 100, как раньше. Во-вторых, наконец-то заложены методические основы формирования международных углеродных рынков под эгидой ООН", - сказал он.

По словам Титова, прямые требования к развитым странам ежегодно выдавать развивающимся странам триллион долларов климатических грантов вряд ли приведут к успеху.

"В этом плане гораздо успешнее будет механизм тех самых углеродных рынков, а особенно, если углеродные единицы в их рамках будут все больше учитываться как от природных решений поглощения CO2, так и от проектов климатической адаптации. В таких условиях инвесторам будет проще понимать, как средства, вложенные в климатические проекты, смогут вернуться после продажи углеродных единиц. Надеюсь, пилотные проекты в рамках ШОС и БРИКС, над которыми мы намерены работать, покажут пример подобных расчетов. Хотя на климатическом форуме и удалось продвинуться по двум важным вопросам, для того, чтобы прогресс превратился в реальность, нужна решимость и согласие сторон соглашения. И если страны ШОС, БРИКС будут активно продвигать свое видение справедливого перехода, мы имеем шанс получить реальный эффект от климатической политики", - подытожил Борис Титов.