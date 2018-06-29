Bakcell организовала соревнования для представителей СМИ (ФОТО)

29 июня 2018 16:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, организовала соревнования по стрельбе среди журналистов, по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана и столетнего юбилея вооруженных сил Азербайджана.

В соревнованиях, прошедших в Бакинском стрелковом центре, приняли участия более 50 журналистов, представляющих различные медиа ресурсы страны. Перед началом соревнований, журналисты ознакомились с правилами и прошли короткий курс по стрельбе. После этого, журналисты были поделены на группы, и приняли участие в соревнованиях по стендовой и пулевой стрельбе.

Победители соревнований, прошедших в теплой дружественной атмосфере, получили памятные подарки от Bakcell.

Компания Bakcell на регулярной основе организовывает тренинги на тему мобильных телекоммуникаций, информационных и коммуникационных технологий, а также на другие важные темы, поддерживая проекты, направленные на развитие этой сферы в стране.

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильного интернета третьего (3G) и четвертого (4G) поколения.

Благодаря более 6500 базовым станциям, сеть Bakcell охватывает 99 процентов населения и 93 процентов территории страны (за исключением оккупированных территорий).

В 2017 году, компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89

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