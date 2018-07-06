Bakcell выступила против незаконной деятельности в Нагорном Карабахе

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, выразила свое удовлетворение в связи с аннулированием соглашения о роуминге между мобильным оператором Etisalat (Объединенные Арабские Эмираты) и компанией «Карабах Телеком», осуществляющей незаконную деятельность на оккупированных Арменией территориях Азербайджана.

Bakcell, являющаяся давним партнером компании из ОАЭ, с первых дней выражала обеспокоенность в связи с началом роумингового сотрудничества между Etisalat и «Карабах Телеком». С целью приостановления этого сотрудничества, руководством компании Bakcell неоднократно отправлялись письменные обращения к руководству оператора Etisalat, в которых указывалось, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджанской Республики, и этот факт признан мировой общественностью. Было также отмечено, что сотрудничество с оператором «Карабах Телеком», осуществляющим незаконную деятельность на оккупированных территориях Азербайджанской Республики, наносит непоправимый урон международному престижу компании Etisalat, а прибыль, получаемая в результате этого сотрудничества, используется для финансирования сепаратистского режима.

Следует отметить, что Etisalat обосновывал свое сотрудничество тем фактом, что «Карабах Телеком» официально зарегистрирован в Армении. Несмотря на это, компания Bakcell уведомила оператора Etisalat о своей конкретной позиции, заключающейся в том, что в случае продолжения сотрудничества с «Карабах Телеком», все деловые отношения между Bakcell и Etisalat будут прекращены в одностороннем порядке.

Компания Bakcell высоко ценит меры, предпринятые в этом направлении министерством иностранных дел Азербайджана, и выражает искреннюю признательность министерству за работу, проделанную для решения данной проблемы.

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильного интернета третьего (3G) и четвертого (4G) поколения.

Благодаря более 6500 базовым станциям, сеть Bakcell охватывает 99 процентов населения и 93 процентов территории страны (за исключением оккупированных территорий).

В 2017 году, компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане.

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