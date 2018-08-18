Единый Call-центр Азербайджана стал обрабатывать запросы по туристическим услугам

18 августа 2018 11:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Единая справочная служба «155» стала обрабатывать запросы по туристическим услугам Şəbəkə Travel Services - ООО Azerpoct, сказали Trend в субботу в центре.

Туристические услуги на централизованной платформе Şəbəkə Travel Services были запущены почтовым оператором в мае прошлого года. Посредством платформы предлагаются туры по популярным направлениям, как за рубежом, так и внутри страны. Туристическими услугами Səbəkə Travel Services можно также ознакомиться посредством портала esebeke.az.

В настоящее время служба «155» обрабатывает запросы граждан (на азербайджанском, русском и английском языках) по услугам телефонной связи, интернета, почтовым и финансовым услугам.

В Call-центр «155» можно обращаться касательно услуг ООО «Бакинская телефонная связь», Aztelekom, Azerpoct, информационно-вычислительного центра, AzEeuroTel, Azdatacom, Az.net и Bakinternet.

В перспективе к Call-центру «155» предусматривается подключение тех структурных подразделений министерства, которые имеют собственные центры по работе с клиентами.

Кроме того, на последующем этапе предусмотрено также увеличение спектра услуг и оказание посредством Call-центра услуг заказа еды, такси, предоставление информации о ресторанах, театрах и спортивных состязаниях, заказ билетов и т.д.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В службу находок почты Азербайджана поступило около 1 тыс. утерянных документов
ИКТ 12 июня 12:37
Poczta Polska заинтересована в сотрудничестве с почтовым оператором Азербайджана
ИКТ 7 июня 15:37
Почта Азербайджана откроет третий региональный центр обслуживания граждан
ИКТ 21 мая 17:58
Почтовый оператор Азербайджана значительно увеличил число POS-терминалов
ИКТ 21 мая 12:27
Почта Азербайджана увеличила эмиссию платежных карт
ИКТ 21 мая 12:24
Почта Азербайджана присоединяется к стратегическому проекту Всемирного почтового союза по е-коммерции
ИКТ 18 мая 16:59
Лента новостей
Компании ОАЭ заинтересованы в инвестировании в Казахстан
Бизнес 12:06
В Польше в ДТП погибли украинские граждане
Европа 11:59
В Баку стартовал международный турнир по художественной гимнастике «GymBala» (ФОТО)
Общество 11:58
Минфин Азербайджана будет оказывать новые электронные услуги
ИКТ 11:51
В Польше перевернулся автобус, есть погибшие
Европа 11:49
Ташкентская горадминистрация сможет выпускать облигации
Бизнес 11:46
Володин и спикер парламента Турции обсудили успехи действий в Сирии
Россия 11:39
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Бизнес 11:34
Японско-турецкий консорциум готовится ввести в строй крупный газохимический комплекс на туркменском побережье Каспия
Энергетика 11:32