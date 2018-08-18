Единый Call-центр Азербайджана стал обрабатывать запросы по туристическим услугам

БАКУ /Trend/ - Единая справочная служба «155» стала обрабатывать запросы по туристическим услугам Şəbəkə Travel Services - ООО Azerpoct, сказали Trend в субботу в центре.

Туристические услуги на централизованной платформе Şəbəkə Travel Services были запущены почтовым оператором в мае прошлого года. Посредством платформы предлагаются туры по популярным направлениям, как за рубежом, так и внутри страны. Туристическими услугами Səbəkə Travel Services можно также ознакомиться посредством портала esebeke.az.

В настоящее время служба «155» обрабатывает запросы граждан (на азербайджанском, русском и английском языках) по услугам телефонной связи, интернета, почтовым и финансовым услугам.

В Call-центр «155» можно обращаться касательно услуг ООО «Бакинская телефонная связь», Aztelekom, Azerpoct, информационно-вычислительного центра, AzEeuroTel, Azdatacom, Az.net и Bakinternet.

В перспективе к Call-центру «155» предусматривается подключение тех структурных подразделений министерства, которые имеют собственные центры по работе с клиентами.

Кроме того, на последующем этапе предусмотрено также увеличение спектра услуг и оказание посредством Call-центра услуг заказа еды, такси, предоставление информации о ресторанах, театрах и спортивных состязаниях, заказ билетов и т.д.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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