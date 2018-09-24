ЕС: Электронная коммерция - важный компонент диверсификации экономики Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Электронная коммерция является важным компонентом диверсификации экономики Азербайджана, сказал в понедельник на форуме по электронной коммерции в Баку глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

Говоря о сотрудничестве с Азербайджаном в области электронной коммерции, Янкаускас отметил, что у ЕС есть как многосторонние, так и двусторонние программы в этой сфере.

«У нас есть Программа Digital Europe, охватывающая все страны «Восточного партнерства», в том числе Азербайджан. В рамках этой программы, мы работаем над гармонизацией электронной торговли. У нас имеется и двусторонняя программа. Мы завершаем один из проектов, финансируемых ЕС, который называется «Усиление развития электронных услуг и электронной коммерции в Азербайджане. Мы работали в рамках этого проекта около 16 месяцев и потратили около 300 тысяч евро», - сказал глава представительства ЕС.

Глава Делегации ЕС отметил, что электронная торговля и вся работа, проделанная в этой сфере, являются важной составляющей и содействуют процессу экономической диверсификации, которая сейчас происходит в Азербайджане.

«В этом отношении ЕС работает во всех областях. Мы работаем над развитием малых и средних предприятий, продвижением экспорта, над развитием сельскохозяйственного сектора и так далее. Мы считаем, что это поможет еще больше сблизить ЕС и Азербайджан. Это также важный компонент для создания здесь транспортного узла, что может быть успешным только в том случае, если оно будет сопровождаться рядом электронных услуг», - добавил глава представительства ЕС.

(Авторы: Ляман Зейналова, Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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