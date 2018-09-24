ЕС: Электронная коммерция - важный компонент диверсификации экономики Азербайджана

24 сентября 2018 14:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Электронная коммерция является важным компонентом диверсификации экономики Азербайджана, сказал в понедельник на форуме по электронной коммерции в Баку глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

Говоря о сотрудничестве с Азербайджаном в области электронной коммерции, Янкаускас отметил, что у ЕС есть как многосторонние, так и двусторонние программы в этой сфере.

«У нас есть Программа Digital Europe, охватывающая все страны «Восточного партнерства», в том числе Азербайджан. В рамках этой программы, мы работаем над гармонизацией электронной торговли. У нас имеется и двусторонняя программа. Мы завершаем один из проектов, финансируемых ЕС, который называется «Усиление развития электронных услуг и электронной коммерции в Азербайджане. Мы работали в рамках этого проекта около 16 месяцев и потратили около 300 тысяч евро», - сказал глава представительства ЕС.

Глава Делегации ЕС отметил, что электронная торговля и вся работа, проделанная в этой сфере, являются важной составляющей и содействуют процессу экономической диверсификации, которая сейчас происходит в Азербайджане.

«В этом отношении ЕС работает во всех областях. Мы работаем над развитием малых и средних предприятий, продвижением экспорта, над развитием сельскохозяйственного сектора и так далее. Мы считаем, что это поможет еще больше сблизить ЕС и Азербайджан. Это также важный компонент для создания здесь транспортного узла, что может быть успешным только в том случае, если оно будет сопровождаться рядом электронных услуг», - добавил глава представительства ЕС.

(Авторы: Ляман Зейналова, Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Монголии прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Политика 14:47
Азербайджан и Иран усилят борьбу с наркотиками и терроризмом
Политика 14:30
В Азербайджане готовят новую концепцию е-торговли
ИКТ 14:28
Bloomberg: Азербайджан в числе самых стремительно набирающих популярность турнаправлений
Туризм 14:20
Контактная группа ОИС обсудит в ООН армянскую агрессию против Азербайджана
Нагорно-карабахский конфликт 14:00
Европарламент готовит предложения вчетверо увеличить боевые группы ЕС
Европа 12:14
Лента новостей
Президент Монголии прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Политика 14:47
На рынке грузовой техники Узбекистана началась реализация новой концепции (Эксклюзив)
Бизнес 14:43
За два года таможенные поступления в казну Азербайджана от е-торговли выросли в 20 раз - зампред
Бизнес 14:32
Азербайджан и Иран усилят борьбу с наркотиками и терроризмом
Политика 14:30
В Азербайджане готовят новую концепцию е-торговли
ИКТ 14:28
Bloomberg: Азербайджан в числе самых стремительно набирающих популярность турнаправлений
Туризм 14:20
Сергей Шойгу: Россия вынуждена ответить на действия Израиля в Сирии
Россия 14:19
Контактная группа ОИС обсудит в ООН армянскую агрессию против Азербайджана
Нагорно-карабахский конфликт 14:00
"Белкоммунмаш" планирует создать в Индии сборочное производство электробусов
Беларусь 13:52