Состоялась региональная конференция предпринимателей Barama при поддержке Azercell (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Центр инноваций и предпринимательства Barama при ООО Azercell Telecom успешно продолжает свою деятельность в направлении развития предпринимательства и создания успешной бизнес-среды в Азербайджане.

Центр, реализовавший многочисленные проекты для помощи стартапам при содействии Azercell и PASHA Bank организовал на этот раз "Региональную конференцию предпринимателей Barama" при организационной поддержке азербайджанского технологического университета (UTECA), которая состоялась 25 декабря в Гяндже.

Целью конференции было предоставление возможности обмена знаниями, навыками и опытом успешных специалистов со студентами, а также передача интересной и полезной информации молодым людям, планирующим стать в будущем специалистами в области бизнеса. В конференции в качестве докладчиков приняли участие Имран Багиров, Фадаи Эфендиев, Турал Аббасов, Мамед Керимов и Фаррух Рагимов.

Доклады охватили такие темы, как «Современные технологии в образовании и их применение», «Четвертая технологическая революция и инновации», «Пять этапов развития стартапа», «Как получить инвестиции для бизнеса», «Что сделать сегодня для будущего?», «Уверенность в себе и мотивация» и «Роль агропарков в применении инновационных решений в аграрной сфере».

Отметим, что до настоящего времени центр инноваций и предпринимательства «Barama» реализовал ряд проектов в целях поддержки стартапов, функционирующих в Гяндже.

Также в Гяндже при поддержки PASHA Bank функционирует центр инноваций и предпринимательства «Barama». Главной целью основания центра, является поддержка реализации инновационных идей молодых людей, организация тренингов, семинаров и интересных встреч на тему стартапов, содействие молодым людям в создании проектов по различным темам и возможность представить свои проекты в центр «Barama».

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