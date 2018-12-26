Состоялась региональная конференция предпринимателей Barama при поддержке Azercell (ФОТО)

26 декабря 2018 19:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центр инноваций и предпринимательства Barama при ООО Azercell Telecom успешно продолжает свою деятельность в направлении развития предпринимательства и создания успешной бизнес-среды в Азербайджане.

Центр, реализовавший многочисленные проекты для помощи стартапам при содействии Azercell и PASHA Bank организовал на этот раз "Региональную конференцию предпринимателей Barama" при организационной поддержке азербайджанского технологического университета (UTECA), которая состоялась 25 декабря в Гяндже.

Целью конференции было предоставление возможности обмена знаниями, навыками и опытом успешных специалистов со студентами, а также передача интересной и полезной информации молодым людям, планирующим стать в будущем специалистами в области бизнеса. В конференции в качестве докладчиков приняли участие Имран Багиров, Фадаи Эфендиев, Турал Аббасов, Мамед Керимов и Фаррух Рагимов.

Доклады охватили такие темы, как «Современные технологии в образовании и их применение», «Четвертая технологическая революция и инновации», «Пять этапов развития стартапа», «Как получить инвестиции для бизнеса», «Что сделать сегодня для будущего?», «Уверенность в себе и мотивация» и «Роль агропарков в применении инновационных решений в аграрной сфере».

Отметим, что до настоящего времени центр инноваций и предпринимательства «Barama» реализовал ряд проектов в целях поддержки стартапов, функционирующих в Гяндже.

Также в Гяндже при поддержки PASHA Bank функционирует центр инноваций и предпринимательства «Barama». Главной целью основания центра, является поддержка реализации инновационных идей молодых людей, организация тренингов, семинаров и интересных встреч на тему стартапов, содействие молодым людям в создании проектов по различным темам и возможность представить свои проекты в центр «Barama».

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Очередной успех азербайджанских школьников при поддержке Azercell (ФОТО)
ИКТ 24 декабря 18:04
Мобильный оператор Азербайджана меняет условия оказания услуги Simkredit
ИКТ 19 декабря 12:38
Azercell продолжает внедрять инновационные методы обслуживания клиентов в Азербайджане (ФОТО)
ИКТ 17 декабря 16:46
Azercell оказывает содействие благотворительной ярмарке "Холодные руки, горячее сердце" (ФОТО)
Общество 15 декабря 13:20
Мобильный оператор Азербайджана внес изменения в тарифы на интернет
ИКТ 8 декабря 11:07
"Будущее широкополосного мобильного интернета: 5G и далее" (ФОТО)
ИКТ 6 декабря 15:14
Лента новостей
В Афганистане пассажирский самолет совершил жесткую посадку
Другие страны 19:56
За большими успехами Азербайджана стоит политика Президента Ильхама Алиева по модернизации страны - Руфиз Гонагов
Политика 19:46
Бакинский суд вынес приговор певице Федаи Лачын
Общество 19:37
Представлен специальный выпуск "Mədəniyyət.AZ" с участием деятелей культуры (ФОТО)
Культура 19:37
В Германии заявили о преждевременности констатации победы над ИГ
Европа 19:29
Bakcell представил новый тарифный пакет для регионов
ИКТ 18:59
В Баку презентована книга «Стабильность и политика во имя благополучия» (ФОТО)
Политика 18:51
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство центра Службы ASAN в Товузском районе
Политика 18:39
На Шри-Ланке два человека погибли из-за наводнений
Другие страны 18:31