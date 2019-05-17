В Азербайджане операторы и провайдеры будут обязаны идентифицировать номера предпринимателей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане возрастут обязанности мобильных операторов и провайдеров.

Как сообщает в пятницу Trend , этот вопрос нашел свое отражение в вынесенных на обсуждение пленарного заседания Милли Меджлиса (парламента) изменений в закон «О телекоммуникациях».

Согласно предложенным изменениям, в статью 36 закона (обязанности операторов и провайдеров), добавляется раздел, в котором говорится, что, операторы и провайдеры обязаны в реальном времени отвечать на запрос соответствующего органа об идентификации телефонного номера, во время государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью (ООО) с новым капиталовложением.

Суть новшества состоит в том, что отныне операторы и провайдеры будут обязаны определять принадлежность мобильных номеров, указанных основателями ООО, во время осуществления государственной регистрации в налоговой службе, по системе “одно окно”.

Изменения были приняты в ходе голосования.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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