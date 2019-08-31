В Баку пройдет конференция Международной ассоциации воздушного транспорта

БАКУ /Trend/ - В 2020 году в Баку состоится международная конференция, посвященная безопасности полетов (Safety and Flight Operations), сообщает Trend со ссылкой на Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA).

Конференция пройдет 31 марта – 2 апреля в Бакинском конгресс-центре.

Основной темой конференции станут современные технологии, их использование и влияние на воздушный транспорт.

Спонсором данной конференции является ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL).

Отметим, что предыдущая конференция прошла в Барселоне (Испания) в апреле 2019 года.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Twitter: @kamala_mammadli

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