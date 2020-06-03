Azercell запустил услугу для детей «Мобильное ТВ»

По случаю Международного дня защиты детей, Azercell представил новую услугу. В рамках «NNTV Mobile TV» запущен новый пакет «Kids»(«Дети»). Благодаря этой услуге абоненты пред- и постоплаты Azercell могут смотреть самые любимые и популярные в мире детские телеканалы.

В список каналов «NNTV Kids» входят такие просматриваемые каналы, как Disney, Boomerang, Cartoon Network, Nickelodeon HD, TRT Cocuk, Детский мир, Карусель, Discovery Channel HD. Каналы, включенные в пакет для детей, отличаются образовательным и развлекательным содержанием.

Чтобы подключиться к «NNTV Kids», достаточно набрать *425# YES на экране телефона или отправить ключевое слово «K» на короткий номер 4040.

Абоненты, которые впервые подключатся к услуге, получат возможность бесплатного пользования в течение первых 7 дней.

С подробной информацией о новой услуге, а также со списком каналов, входящих в детский пакет, можно ознакомиться по номеру 177.

Услуга «Мобильное ТВ» Azercell позволяет своим абонентам смотреть любимые каналы в прямом эфире в любом месте и в любое время. Приложение NNTV, которое также предлагает отдельный спортивный пакет, охватывает более 200 популярных телеканалов.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по электронному адресу news@mcs.az



Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана ООО “Azercell Telekom” было основано в 1996 году. В настоящее время 5 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране- 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%. Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G и сеть 5G в тестовом режиме, мобильный абонентский сервис, онлайн обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись «Asan İmza» и т. д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Апшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов “İnvestors İn People".