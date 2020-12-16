В Азербайджане разрабатывается новая стратегия инновационного развития
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«Лаборатория Касперского»: в Азербайджане более чем в два раза выросло количество атак через протокол для удалённого доступа
Состоялось заседание Руководящего комитета по реализации Рамочной программы сотрудничества между Туркменистаном и ООН на 2021-2025 годы (ФОТО)
В Баку раздали "Золотые гранаты" – названы победители Международного фестиваля короткометражных фильмов
В Азербайджане выявлены еще 4 077 случаев заражения коронавирусом COVID-19, 3854 человека вылечились
По поручению Президента Ильхама Алиева будут проведены мероприятия по плановому восстановлению города Шуша
Азербайджан за 10 месяцев 2020 г. импортировал из Туркменистана свыше 120 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов
Первый грузовой состав с товарами из Турции транзитом через Азербайджан прибыл в китайский город Хоргос
Надеюсь, что когда закончится пандемия, мы приедем в Азербайджан и сыграем в Шуше - директор инструментального ансамбля «Sevgi» (ФОТО)
Подразделения МЧС Азербайджана приступили к работе на освобожденных от оккупации территориях – министр
Председатели Торговой палаты Кербелы и Кербелинского филиала Объединения бизнесменов Ирака поздравили Президента Ильхама Алиева
Объём ноябрьских сделок на рынке капитала Азербайджана превысил 1 млрд манатов - Национальный депозитный центр