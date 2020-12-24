Интернет провайдер Азербайджана с нового года изменит порядок оплаты услуг

БАКУ/Trend/ - В связи с введением карантинного режима в Азербайджане и с переходом школ и университетов на дистанционное обучение, а также дистанционную работу, резко увеличился спрос на интернет-услуги.

Об этом сообщили Trend в министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, отметив, что возникла необходимость обеспечения устойчивости и альтернативности инфраструктуры на более высоком уровне.

В связи с растущим спросом пользователей на интернет-услуги минсвязи проводит комплексную работу по повышению качества обслуживания интернет-инфраструктуры по всей стране.

"Провайдер AzDataCom, являющийся оператором информационно-вычислительного центра при Министерстве, предоставляет услуги широкополосного (ADSL) интернета во всех городах и районных центрах страны", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, AzDataCom с 1 января 2021 года переходит на предоплатную систему обслуживания. Начиная с первых дней нового года, плата за интернет будет осуществляться по принципу "ежедневный расчет". Таким образом, крайним днем оплаты услуг оператора будет считаться последняя дата месяца перед новым.

Абоненты AzDataCom могут оплачивать ежемесячную абонентскую плату посредством онлайн платежных систем Азербайджана, в филиалах ООО "Азерпочт", а также через платежные терминалы.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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