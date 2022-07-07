“Nar” запускает полную развлечений летнюю кампанию

“Nar” запускает летнюю кампанию, полную интересных мероприятий, для тех кто хочет весело провести лето. Участники кампании, которая пройдет в Баку и регионах Азербайджана, смогут развлечься, участвуя в интересных играх, и выиграть подарки от “Nar”.

Кроме того, участвуя в конкурсах, проводимых на страницах мобильного оператора в социальных сетях, вы получаете шанс выиграть ценные подарки от “Nar”, а самое главное – туристическую путевку на двоих.

Сюрпризами “Nar” в социальных медиа будут делится официальные лица кампании Ирада Гадирова (Instagram: irada_gadirova), Самира Эфенди (Instagram: efendi_music) и Джафар Наджафов (Instagram: jafarnajafov).

Самый большой и веселый сюрприз кампании будет в конце лета. Новости об этом долгожданном дне вы можете узнать из официальных аккаунтов “Nar”, от официальных лиц кампании, а также подписавшись на хэштег #TamHaziram. Чтобы посмотреть видеоролики кампании, перейдите по этой ссылке.

Компания “Azerfon” (торговая марка “Nar”) начала свою деятельность 21 марта 2007 года и за короткое время стала одной из ведущих компаний в сфере телекоммуникаций и мобильной связи в Азербайджане. Компания является ведущим оператором мобильной связи в стране по Индексу лояльности клиентов за последние 3 года.