Женщины-предприниматели Азербайджана переходят на электронную коммерцию - Visa

БАКУ /Trend/ - Женщины-лидеры Азербайджана и всего региона Восточной и Юго-Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа постепенно переходят на электронную коммерцию и пользуются удобными и надежными цифровыми платежами.

Об этом сказали Trend в пресс-службе международной платежной системы Visa.

В компании сообщили, что основной мотивацией азербайджанских женщин-предпринимателей начать бизнес являются "увеличение дохода" (41 процент) и "исполнение мечты" (24 процента).

"Самой большой проблемой при открытии и ведении бизнеса женщины-предприниматели называют привлечение капитала (45 процентов), а высокую конкуренцию ощущают 23 процента из них. При этом часть женщин-предпринимателей обеспокоена тем, что "не сможет уделять достаточного внимания семье" (27 процентов), "потерпит провал" (26 процентов). Так, в Азербайджане топ самых популярных навыков выглядит таким образом: на первых местах цифровой маркетинг и ведение социальных сетей (49 процентов), стратегии получения дополнительного финансирования (34 процента) и электронная коммерция (26 процентов)", - сказали в Visa.

Было также отмечено, что для Азербайджана показатели безналичных платежей составляют 50 процентов, наличных - 41 процент.

"Клиенты в основном платят картой (46 процентов против 38, которые расплачиваются наличными). А половина азербайджанских женщин-предпринимателей заявила, что предпочитает, чтобы за их товары и услуги расплачивались картой", - добавили в Visa.