БАКУ /Trend/ - В Азербайджане заблокировали доступ к криптовалютным биржам OKX и ByBit.

Об этом в четверг Trend сказали в Службе электронной безопасности при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

"Согласно требованиям законодательства Азербайджанской Республики доступ к криптобиржам OKX и ByBit ограничен на национальном уровне. Причиной этого является нарушение соответствующих требований в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма", - говорится в сообщении службы.

Отметим, что вчера утром в Азербайджане перестали работать веб-версии криптобирж OKX и ByBit, а ближе к вечеру и мобильные приложения.

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