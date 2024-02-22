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В Азербайджане заблокировали доступ к криптовалютным биржам OKX и ByBit

ИКТ Материалы 22 февраля 2024 12:09 (UTC +04:00)
В Азербайджане заблокировали доступ к криптовалютным биржам OKX и ByBit

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане заблокировали доступ к криптовалютным биржам OKX и ByBit.

Об этом в четверг Trend сказали в Службе электронной безопасности при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

"Согласно требованиям законодательства Азербайджанской Республики доступ к криптобиржам OKX и ByBit ограничен на национальном уровне. Причиной этого является нарушение соответствующих требований в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма", - говорится в сообщении службы.

Отметим, что вчера утром в Азербайджане перестали работать веб-версии криптобирж OKX и ByBit, а ближе к вечеру и мобильные приложения.

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