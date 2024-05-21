Компания «PwC Азербайджан» приняла участие в «GSMA M360 Eurasia 2024»

БАКУ /Trend/ - Компания «PwC Азербайджан» приняла участие в конференции «GSMA M360 Eurasia 2024», где модератором сессии на тему «Безопасность взаимосвязанного мира» выступил руководитель Департамента консультационных услуг Фарид Гаттал. Директор по информационной безопасности компании «Turkcell» доктор Эмин Ислам Татлы, исследователь информационной безопасности компании «7Generation» Жассулан Жусупов и директор по продажам «Mediafon Datapro» Кристоф Ледихов явились основными докладчиками данной сессии.

На сессии были рассмотрены вопросы безопасности и возможности, связанные с искусственным интеллектом (ИИ), квантовыми вычислениями и виртуализированными инфраструктурами. В ходе обсуждений была подчеркнута необходимость единых стратегий кибербезопасности в условиях расширяющейся цифровой экосистемы.

В ходе панельной дискуссии также поделились ценными идеями такие отраслевые эксперты, как руководитель Департамента глобальных продаж кибербезопасности «Nokia» Викас Дахия, генеральный директор корпорации «Mobicom» Кодзи Курушима, директор по информационной безопасности «Unibank» Мурад Гурбанов и председатель совета директоров компании «Prosol» Бабек Агаев. Они подчеркнули важность сотрудничества и инноваций в построении безопасного и устойчивого цифрового будущего.

Участвуя в этих важных дискуссиях, «PwC Азербайджан» демонстрирует свою приверженность укреплению мер кибербезопасности и поощрению взаимодействия между заинтересованными сторонами. Вместе мы работаем над созданием более безопасного и устойчивого цифрового будущего.