"Дочка" АО “Казатомпром” объявляет тендер на строительство линии электропередач

6 апреля 2018 14:46 (UTC+04:00)

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