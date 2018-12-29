Туркменистан объявил тендер на разведку калийных месторождений

29 декабря 2018 13:51 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Назначен посол Туркменистана в Румынии
Туркменистан 11:28
Госконцерн Туркменистана закупит фосфорные удобрения
Тендеры 11:26
Туркменистан приобретет буровое оборудование
Тендеры 10:51
Казахстанский госхолдинг проводит тендер по аудиту финансовой отчетности
Тендеры 28 декабря 17:44
Туркменистан увеличивает экспорт нефтепродуктов
Энергетика 28 декабря 16:42
Нацбанк Казахстана объявляет тендер по техподдержке
Тендеры 28 декабря 16:27
Лента новостей
Любовный гороскоп на 2019 год
Интересное 15:10
В воскресенье в Баку будет до 10 градусов тепла
Общество 14:59
Украинское АО и SOCAR подписали контракт на поставку дизтоплива
Энергетика 14:57
Эмин Агаларов показал настоящую любовь через чувственный танец – премьера (ВИДЕО)
Звёздный мир 14:56
В Азербайджане выдача единовременных выплат наследникам погибших военнослужащих завершится в 2019 году
Политика 14:54
Азербайджанская нефть 28 декабря подешевела
Энергетика 14:32
Как азербайджанские звезды готовятся к Новому году (ФОТО)
Звёздный мир 14:19
Народный артист Азербайджана Заур Рзаев встретит Новый год творческим юбилеем (ВИДЕО)
Культура 14:19
Экс-солисты группы "Премьер-министр" отметят в Баку 20-летний юбилей
Звёздный мир 13:58