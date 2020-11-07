ООО «Учреждение коммунальных услуг» объявило тендер на приобретение транспорта и спецтехники
Под управлением дирижера Эйюба Гулиева в Москве состоится открытие и закрытие Международного конкурса "Щелкунчик"
Российское издание включило Эльчина Сафарли в десятку писателей, на которых стоит подписаться в соцсетях
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Пакистан поддерживает справедливую позицию Азербайджана в армяно-азербайджанском конфликте - посол (ФОТО)
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Политические и экономические отношения между Азербайджаном и Чехией находятся на высоком уровне - спикер Милли Меджлиса
Ожидаемое влияние Отечественной войны на удовлетворенность населения жизнью – тема обсуждения в UNEC (ФОТО)
Под управлением дирижера Эйюба Гулиева в Москве состоится открытие и закрытие Международного конкурса "Щелкунчик"
Любые угрозы и преследования в отношении тех, кто говорит правду о Карабахе недопустимы и должны быть зафиксированы – израильский эксперт
В Туркменистане ведется работа над интеграцией национальной платежной системы в мировой финансовый рынок
Туркменистан поддерживает укрепление экономического сотрудничества на пространстве СНГ и за его пределами
Отчет международной организации COJEP об убийстве армянами мирного населения Азербайджана опубликован в одноименном журнале
Туркменистан выступает за многовекторное сотрудничество с участием Содружества Независимых Государств
Реализация Плана мероприятий между Азербайджаном и Узбекистаном внесет вклад в расширение двусторонних связей - министр
В здании, находящемся в пользовании Национальной службы безопасности Армении в Зангилане, обнаружены секретные документы (ФОТО)
Некоторые госпредприятия передаются в управление Азербайджанскому инвестиционному холдингу на первоначальном этапе - Распоряжение
Создана Государственная комиссия в целях обеспечения оценки и ликвидации ущерба, причиненного Арменией Азербайджану
На площадке АМИ Trend и «Вестника Кавказа» эксперты обсудили развитие ситуации вокруг конфликта в Нагорном Карабахе (ВИДЕО)
Марков рассказал о влиянии действий Пашиняна на армяно-российские отношения на площадке АМИ Trend и «Вестника Кавказа» (ВИДЕО)
Фаик Агаев рассказал, как правильно бороться с враждебностью и ложью армянских пользователей соцсетей
Премьер-министр Али Асадов на заседании стран-членов СНГ поставил представителя Армении в затруднительное положение
Российское издание включило Эльчина Сафарли в десятку писателей, на которых стоит подписаться в соцсетях
Для поддержки местных специалистов в борьбе с коронавирусом в Азербайджан с Кубы прибыла очередная бригада врачей (ФОТО)
Вопрос в связи с ребенком, потерявшим обоих родителей из-за армянского террора в Гяндже, находится под контролем Омбудсмена