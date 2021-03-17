Узбекско-корейское СП объявило тендер на поставку стальных труб

Тендеры 17 марта 2021 09:57 (UTC+04:00)
Узбекско-корейское СП объявило тендер на поставку стальных труб
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Китай увеличивает закупки иранской нефти
Экономический рост Ирана составил 2,2% за девять месяцев текущего иранского года
Экономический рост Ирана составил 2,2% за девять месяцев текущего иранского года
В Иране открыт крупнейший в стране завод по производству железорудных окатышей
В Иране открыт крупнейший в стране завод по производству железорудных окатышей
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