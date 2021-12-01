Казахстанская нефтегазовая компания закупит арматуру
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Каждый из погибших в крушении вертолета, достигнув вершины шехидства, возвысил нашу Родину - Эльчин Гулиев
В Баку прошла церемония прощания с военнослужащими, ставшими шехидами при крушении военного вертолета (ФОТО/ВИДЕО)
Тела погибших в крушении военного вертолета Госпогранслужбы Азербайджана вывезены на церемонию прощания (ФОТО)
Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву в связи с крушением военного вертолета
Гендиректор Европейско-Азербайджанской школы рассказал о целях проведения первой IB конференции (ФОТО/ВИДЕО)
Посольство России соболезнует Азербайджану в связи с крушением военного вертолета Госпогранслужбы (ФОТО)
Глава представительства ЕС выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением военного вертолета
Растет интерес к стратегии развития внутриконтинентальных перевозок по маршруту "Один пояс - один путь" - эксперт
В Азербайджане проведены тактические учения минометных и артиллерийских подразделений с боевой стрельбой (ФОТО/ВИДEО)
Ни о каком постороннем воздействии в качестве причины крушения вертолета речи быть не может - Эльчин Гулиев
Организация тюркских государств соболезнует Азербайджану в связи с погибшими в крушении военного вертолета
Президент Ильхам Алиев поручил провести детальное расследование причин крушения вертолета Госпогранслужбы
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева дали поручения в связи с захоронением погибших в авиакатастрофе