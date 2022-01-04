Казахстанская компания закупит стальные трубы
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Обнародовано количество боеприпасов, обнаруженных на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в 2021 году (ФОТО)
Зангезурский коридор поспособствует достижению товарооборота между Азербайджаном и Турцией в $15 млрд
Высока вероятность реализации более оптимистичного сценария роста ненефтяного экспорта Азербайджана - Газпромбанк
Объявление Президентом Ильхамом Алиевым 2022 года "Годом города Шуша" стало грандиозным событием - руководитель Фонда Хана Шушинского