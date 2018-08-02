В июле национальные парки Азербайджана посетило больше туристов, чем за полгода

2 августа 2018 15:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В летний сезон заметно увеличилось число туристов, посещающих национальные парки Азербайджана, говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в четверг.

Число туристов, посетивших национальные парки страны в июле этого года, превысило число туристов, посетивших парки за шесть месяцев нынешнего года (24 261 турист, из них 21 223 - местные, 3 038 - иностранные граждане).

Отметим, что в девяти национальных парках, которые являются благоприятными территориями для экотуризма, функционируют 104 туристических маршрута, отличающихся по содержанию и разнообразию.

Туристы могут приобрести билеты во все национальные парки в режиме онлайн на сайте министерства экологии и природных ресурсов eco.gov.az

Также на входе в парки работают кассы по продаже билетов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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