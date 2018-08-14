В Азербайджане внедрят европейскую классификацию гостиниц и отелей (ФОТО)

14 августа 2018 16:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет внедрена европейская классификация гостиниц и отелей.

Об этом сообщил на пресс-конференции во вторник вице-президент Европейской ассоциации отелей, ресторанов и кафе (HOTREC) Акос Никлай.

По его словам, это станет возможным после вступления Азербайджана в ассоциацию. Азербайджанские отели смогут добровольно присоединяться к данной классификации.

«Позитивным фактом является то, что правительство Азербайджана настроено на реформы в сфере туризма. Полагаю, что очередным шагом в этом направлении станет членство страны в HOTREC. Мы, в свою очередь, намерены ознакомиться с азербайджанскими отелями как в Баку, так и в регионах, учебными заведениями, как средними, так и высшими. В целом у страны есть большой потенциал в сфере туризма, который нужно развивать», - сказал Никлай.

Отметим, что на сегодня HOTREC объединяет 43 европейские ассоциации, отели, рестораны и компании, действующие в сфере туризма. Основными направлениями работы ассоциации являются развитие туристической индустрии, применение инноваций и ИКТ, защита окружающей среды с помощью «зеленых технологий», более эффективное использование ресурсов в гастрономическом туризме, повышение конкуренции в данной индустрии и другие вопросы.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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