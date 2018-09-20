Индонезийская компания получила в управление строящуюся в Самарканде гостиницу

БАКУ /Trend/ - Менеджмент строящейся в Самарканде (Узбекистан) гостиницы Royal Palace Samarkand передан крупной индонезийской гостиничной компании Sahid Hotels & Resorts, сообщают в четверг узбекистанские СМИ.

Соответствующий меморандум о взаимопонимании был подписан между сторонами в Джакарте.

Гостиница получит название Sahid Royal Palace Samarkand.

Строящаяся гостиница рассчитана на 75 номеров, проект которых разрабатывается специалистами индонезийской компании. Согласно договоренностям, индонезийской стороной назначается управляющий директор гостиницы и будет проведен комплекс мероприятий по подготовке и переподготовке обслуживающего персонала.

Sahid Group является крупным индонезийским холдингом, в сферу интересов которого входят строительство и управление гостиничными и жилищными комплексами, туристические услуги и образование. Всего в его состав входят 29 гостиниц по всей Индонезии под брендом Sahid Hotels & Resorts.

Ранее сообщалось, что Sahid Hotels & Resorts планирует построить гостиницы в Бухаре и Самарканде.

В частности, компания Haji & Umrah Sahid Tour, которая входит в сеть Sahid Hotels & Resorts, заинтересована в развитии зиёрат-туризма (для паломников). Она планирует создать специальный турпакет, который будет включать в себя посещение мавзолея Имама аль-Бухари и мемориального комплекса Накшбанди. Кроме того, она намерена построить гостиничный комплекс (от 100 до 200 номеров) напротив мавзолея Имама аль-Бухари.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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