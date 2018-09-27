Госагентство по туризму Азербайджана откроет свое представительство в России (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по туризму Азербайджана до конца 2018 года планирует открыть представительский офис в России.

Об этом сказала в четверг заведующая отделом международных рынков Государственного агентства по туризму Севиндж Зейналлы, выступая на "круглом столе" на тему "Развитие сотрудничества в области туризма", проходящем в рамках IX российско-азербайджанского межрегионального форума.

По словам заведующей отделом, Национальным туристическим бюро Азербайджана были проведены определенные исследования мировых брендов и выявлено 18 стратегических рынков для открытия представительских офисов, и Россия является одним из таких стратегических рынков.

Как отметила Зейналлы, основная задача офиса - анализ российского рынка, проведение, а также участие в различных мероприятиях.

Кроме того, представительство будет проводить семинары для российских турагентств, а также информировать о возможностях и направлениях туризма в Азербайджане.

В свою очередь, руководитель Федерального агентства по туризму России Олег Сафонов выразил поддержку открытию этого представительства в России, отметив, что российская сторона заинтересована в представлении туристических возможностей на своем рынке.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

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